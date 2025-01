video suggerito

Conte spinge per Garnacho al Napoli come sostituto di Kvara: i costi dell’affare con lo United Alejandro Garnacho come sostituto di Kvara. Conte avrebbe individuato nell’attaccante del Manchester United l’uomo perfetto per prendere il posto del georgiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Kvaratskhelia è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del PSG. La conferma della trattativa in corsa tra Napoli e club parigino è stata dato dallo stesso Antonio Conte alla vigilia della sfida di campionato dei partenopei contro il Verona. "Lui ha chiesto al club di essere ceduto e sono deluso, è stato un fulmine a ciel sereno e faccio un passo indietro". Il club di Aurelio De Laurentiis forse non si aspettava che ora il georgiano spingesse per andare via e per questo sta accelerando per trovare in maniera immediata un sostituto degno del suo nome.

Secondo quanto riferisce Sportitalia in queste ore sarebbe stato proprio Conte a suggerire al direttore sportivo Manna il nome di Alejandro Garnacho come sostituto di Kvara. Il giocatore spagnolo naturalizzato argentino, attaccante del Manchester United, è come Rashford fuori dal progetto dei Red Devils targato Ruben Amorim. Il nuovo tecnico infatti l'ha messo fuori insieme all'attaccante inglese per il derby contro il City creando subito il caos all'interno dello spogliatoio dello United. Una vicenda che però potrebbe facilitare sicuramente la trattiva.

Ma a quale prezzo? Manna sarebbe dunque già al lavoro per tracciare la strada con gli inglesi affinché l'affare vada in porta. Il classe 2004 però ha chiaramente una valutazione alta da 50 milioni di euro. Cifra che il Napoli in parte potrebbe versare nelle casse dello United proprio dai ricavi della cessione di Kvara al PSG intorno agli 80 milioni di euro. La sensazione è che la prossima settimana possa essere decisiva per il passaggio del georgiano alla corte di Luis Enrique e l'assalto conseguente del Napoli a Garnacho come suo sostituto.

Il Napoli si gioca una partita importante contro il Verona

Tutto questo nel corso di un weekend di campionato a dir poco decisivo per la vetta della classifica. In attesa dei recuperi dell'Inter i partenopei possono sfruttare il mezzo passo falso dell'Atalanta fermata a Udine sullo 0-0 per iniziare una mini-fuga. Di fronte ci sarà il Verona di Paolo Zanetti che di certo non lascerà nulla ed è in piena lotta per non retrocedere. In palio ci sono punti pesanti e sarà da capire ora se Conte schiererà dal primo minuto Kvaratskhelia oppure lo lascerà fuori proprio alla luce della vicenda di calciomercato che lo riguarda.