Kvaratskhelia beccato in strada a Napoli alle 3 di notte: doveva fare un’ultima cosa prima del PSG Khvicha Kvaratskhelia sarà un nuovo giocatore del PSG. In attesa dell’ufficialità il georgiano, prima di volare a Parigi, ha voluto salutare i tifosi, la città e tutto il popolo partenopeo recandosi in piena notte davanti allo storico murales di Diego Armando Maradona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Khvicha Kvaratskhelia è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore del PSG. Manca solo l'ufficialità ormai per il passaggio definitivo del georgiano dal Napoli alla corte di Luis Enrique. Affare concluso nei giorni scorsi con solo le visite mediche e la firma sul contratto come ultimo tassello per definire l'operazione. Un addio inaspettato per il popolo partenopeo che dopo Osimhen perde anche l'altro grande protagonista dello Scudetto 2023 targato Luciano Spalletti. Kvara però ha voluto riservare un saluto speciale a Napoli prima di volare definitivamente a Parigi.

In gran segreto alle tre di notte, accompagnato da un fotografo, come si evince dal filmato pubblicato su X da ClassicSchmo, Kvara compare con una felpa blu col cappuccio davanti allo storico murales dedicato a Diego Armando Maradona ai Quartiere Spagnoli. È il suo ultimo saluto nel luogo più sacro per i tifosi del Napoli davanti al Pibe de Oro al quale Kvara è molto legato. Il suo soprannome sin da subito è stato ‘Kvaradona' sintomo di quanto la tecnica, i gol e le giocate del georgiano facessero entusiasmare il popolo del Napoli.

Kvara in campo durante una partita con Conte alle sue spalle.

Probabilmente Kvara era davanti al murales di Maradona per registrare il suo video d'addio al Napoli. Con lui anche altre persone che si sono evidentemente assicurate che la zona fosse priva di persone per poter liberamente filmare tutto. Le giocate del georgiano sin da subito hanno stupito il pubblico di Fuorigrotta che non si aspettava un impatto simile dal georgiano preso a sorpresa dal Napoli per poi diventare insieme a Osimhen e altri il grande protagonista del terzo Scudetto della storia degli azzurri con Luciano Spalletti in panchina.

I dettagli del trasferimento di Kvaratskhelia al PSG

Inaspettato l'impatto di Kvara dunque ma anche l'addio. Conte, la cui sagoma appare alle spalle del georgiano durante il breve filmato ai Quartiere Spagnoli, ha fatto sapere che la cessione di Kvara sia stata una scelta dello stesso giocatore. Nelle prossime ore ci sarà l'ufficialità del suo passaggio definitivo al PSG per una cifra – da confermare – vicina ai 75 milioni di euro e un contratto da 5 anni pronto per il giocatore che guadagnerà qualcosa come quasi 10 milioni l'anno. Cifre ben lontane dall'ingaggio che lo legava alla società di Aurelio De Laurentiis.