Calciomercato, news di oggi in diretta: Kolo Muani va alla Juventus, che mette 50 milioni per Araujo. Si decide per Rashford al Milan

Le ultime notizie di calciomercato oggi 15 gennaio 2025 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

La Juventus piazza il doppio colpo in poche ore: dopo Alberto Costa per la difesa (dove si continua a inseguire anche Araujo del Barcellona, pronti per lui 50 milioni), ecco Kolo Muani per l'attacco, operazione in prestito secco. L'approdo di Kvaratskhelia al PSG dal Napoli ha di fatto liberato il francese, che ha scelto il club bianconero rispetto all'opzione Tottenham. Adesso tocca ai partenopei cercare di stringere per il sostituto del georgiano: Garnacho è carissimo e il Manchester United non vuole fare sconti, resistono le altre piste Adeyemi, Ndoye e Chiesa.

Il Milan si ritrova di nuovo in casa Okafor, rispedito a Milanello dal Lipsia dopo che non ha superato le visite mediche, cerca l'amatore per piazzare Jovic (Monaco?) e continua a lavorare per Rashford: oggi giornata decisiva per l'attaccante inglese del Manchester United. Intanto il Diavolo contende Kyle Walker ai cugini dell'Inter, ma l'esterno è alternativo per regolamento a Rashford, o arriva l'uno o l'altro. Quanto ai nerazzurri, hanno chiuso per il giovane centrocampista argentino Tomas Perez del Newell's Old Boys. La Roma sogna sempre Frattesi e continua a seguire il terzino dell'Ajax Rensch.

05:30 Calciomercato Juve, preso Kolo Muani in prestito secco dal PSG, pronti 50 milioni per Araujo Dopo aver prelevato Alberto Costa a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes (12,5 milioni di euro più 2.5 di bonus per il terzino destro, messo sotto contratto fino al 2029), la Juventus ha piazzato il colpo in attacco: dal PSG arriva il 26enne Randal Kolo Muani in prestito secco fino al termine della stagione, dunque senza alcun diritto di riscatto. Il calciatore – che arriverà oggi a Torino per le visite mediche – ha preferito l'opzione Juve a quelle della Premier League, segnatamente il Tottenham: un affare sbloccato di fatto dal contemporaneo approdo di Kvaratskhelia alla corte di Luis Enrique. Il mercato dei bianconeri non finisce qua: Giuntoli sta inseguendo un altro difensore, il nome in cima alla lista è sempre quello di Araujo, ma il Barcellona fa muro, anche se la Juve è pronta a fare un esborso importante, nell'ordine dei 50 milioni. In uscita Vlahovic non si muoverà certo in questa sessione, anche se l'addio sembra certo nella prossima estate. Intanto si continua a trattare la risoluzione contrattuale con Danilo. A cura di Paolo Fiorenza 05:00 Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 15 gennaio 2025 È Kolo Muani alla Juventus il colpo della Serie A delle ultime ore: l'attaccante della nazionale francese ha accettato l'offerta del club bianconero dopo che era già stata raggiunta l'intesa col PSG per il prestito secco. L'operazione si è sbloccata dopo che il club parigino ha chiuso per Kvaratskhelia dal Napoli per una cifra intorno ai 75 milioni di euro senza contropartite tecniche: adesso è attesa la contromossa di Manna per assicurare ad Antonio Conte un degno sostituto del georgiano, coi nomi di Garnacho (molto difficile, oltre che caro), Ndoye e Chiesa sempre sul tavolo. Azzurri sempre in attesa di Danilo per la difesa. Kyle Walker martedì sera non ha preso parte alla partita del Manchester City contro il Brentford e sta solo aspettando di conoscere il nome della sua prossima squadra: Inter e Milan si contendono l'esterno, che dal canto suo avrebbe scelto i rossoneri. Intanto questi ultimi continuano a lavorare per prendere Rashford dal Manchester United (giornata decisiva oggi) e si ritrovano di nuovo a Milanello Okafor, rispedito indietro dal Lipsia dopo che lo svizzero non ha superato le visite mediche col club tedesco. A cura di Paolo Fiorenza