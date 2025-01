Perché la Juventus ha fatto sparire i video di Kolo Muani dai social poche ore dopo il suo arrivo

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Kolo Muani nelle prossime ore diventerà un nuovo calciatore della Juventus. L'attaccante francese arriverà in prestito secco dal PSG ed è già a Torino, dove in mattinata svolgerà le visite mediche e poi firmerà il suo contratto con la società bianconera. L'attesa per il nuovo calciatore, però, si è tramutata in sentimenti contrastanti quando dai social della Juve sono spariti tutti i video del calciatore che arriva dal PSG.

Cosa è successo? Se le malelingue hanno subito pensato a qualcosa di negativo, in realtà la decisione di rimuovere i contenuti che riguardavano l'arrivo di Kolo Muani a Torino sono stati rimossi come gesto di educazione e cortesia nei confronti del PSG che ieri sera era impegnato nella partita di Coupe de France contro l'Espaly.

Perché la Juve ha fatto sparire i video di Kolo Muani dai social

Poco dopo l'arrivo di Randal Kolo Muani all'aeroporto Caselle di Torino la Juventus aveva pubblicato, come fa sempre, un video e delle foto sui suoi profili social prima delle visite mediche e dell'annuncio ufficiale del rinforzo offensivo per Thiago Motta.

Ad un certo punto, però, queste pubblicazioni sono scomparse e alcuni, tifosi e non, hanno temuto il peggio: non è la prima prima che saltano operazioni, che sembravano concluse, poco prima della firma ma non è questo il caso. La Juventus ha rimosso quei post come gesto di educazione e cortesia nei confronti del Paris Saint-Germain che era impegnato nella partita di Coupe de France contro l'Espaly, vinta dalla squadra di Luis Enrique per 4-2.

Nessun ripensamento e nessun problema nella finalizzazione dell'operazione tra i due club.

Kolo Muani a disposizione di Motta per Juve-Milan

Kolo Muani arriva in prestito secco alla Juventus fino al termine della stagione. Con il PSG non ha particolarmente brillato e i suoi numeri sono questi: 2 gol e 1 assist in 14 presenze. L'attaccante francese, così come Alberto Costa, sarà già a disposizione di Thiago Motta per preparare la sfida contro il Milan.