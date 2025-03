Kolo Muani felice alla Juve, ma non dimentica il fallimento il PSG: “Non ho retto alla pressione”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Kolo Muani è stato il grande colpo del mercato invernale della Juventus. Il francese ha avuto un impatto eccezionale con cinque gol nelle prime tre partite. Poi solo un assist. Ma il suo peso nella squadra bianconera è fortissimo. Con lui in campo lo scudetto è tornato nel mirino. Il centravanti in un'intervista ha parlato tanto di sé: dell'indimenticabile errore nella finale dei Mondiali 2022 al rapporto con Thiago Motta e Luis Enrique, alla delusione con il PSG.

Kolo Muani alla Juve anche per Thiago Motta

Il transalpino ha esaltato Thiago Motta, l'allenatore che lo ha convinto a sbarcare in Serie A e che lo ha spinto a firmare con la Juve e parlando del' tecnico italo-brasliano ha parlato anche del suo futuro: "Thiago Motta mi ha convinto a venire alla Juventus, continuando così potrei restare. Ho parlato molto con lui prima di venire, mi ha spiegato come vedeva le cose, come avremmo giocato. È questo che mi ha attirato e spinto a firmare. Non credevo che i miei esordi riuscissero così bene".

Luis Enrique e la deludente avventura con il PSG

A gennaio il francese ha lasciato il PSG. Un addio che non vede definitivo, e che non è arrivato per ‘colpa' di Luis Enrique: "Non è un capitolo chiuso. Ho un contratto con loro. Con Luis Enrique ho avuto un ottimo rapporto, è stata una fortuna avere un tecnico come lui. Le opportunità me le ha date, ma in campo andavo io".

Gli anni al Paris, al netto dei successi, li vede come un mezzo fallimento, a Repubblica ha detto: "Ho avuto una pressione enorme. Un francese nel PSG, costato 90 milioni. Non tutti sono in grado di reggere le pressioni. Io non ci sono riuscito. Ho avuto delle possibilità e non le ho sfruttate. Fa male al cuore, ma è il calcio: non ho rimpianti".

L'errore nella finale dei Mondiali

A parole rimpianti non ne ha, ma l'occasione d'oro ottenuta all'ultimo secondo dei supplementari nella finale dei Mondiali Argentina-Francia Kolo Muani non potrà mai dimenticarla. Per digerirla ci ha messo tanto tempo: "Martinez ha fatto una buona parata, ha fatto quello che doveva. Lui ha fatto il portiere e io l'attaccante, ha vinto lui. Fu tutto così veloce, così folle. So che se avessi segnato sarei entrato nella storia. Ho immaginato mille volte che sarebbe potuta andare diversamente, ci ho messo un po' a riprendermi, ci sono riuscito. Non ho rimpianti".