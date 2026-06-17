L’emiro del Qatar provoca Macron al G7 davanti a Trump: “Fai finta di essere contento per il PSG”

Al G7 di Evian l’emiro del Qatar punzecchia Macron sulla Champions vinta dal PSG. Il presidente francese replica davanti a Trump: “Sono felice, è una squadra francese”.

Anche il calcio ha trovato spazio al G7, quando l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ha stuzzicato Emmanuel Macron sulla Champions League conquistata dal PSG, un nervo scoperto per il presidente francese che non ha mai nascosto le sue preferenze per il Marsiglia. Sotto gli occhi di Donald Trump, arrivato in Europa in pieno clima Mondiali, il proprietario del club parigino ha regalato un momento di leggerezza ricordando il successo della sua squadra che ha battuto l'Arsenal in finale meno di un mese fa.

Sulle Alpi francesi le maggiori potenze economiche mondiali si sono riunite per parlare dei grandi temi in agenda ma prima dell'inizio delle discussioni l'emiro ha rotto il ghiaccio prendendo in giro il presidente Macron che si è detto felice del successo del PSG. Una verità a metà, perché se la Champions porta prestigio al calcio francese è pur vero che l'inquilino dell'Eliseo ha forti preferenze per il Marsiglia, la rivale per antonomasia dei parigini.

Al Thani prende in giro Macron sulla Champions davanti a Trump

Mentre i leader mondiali si confrontavano su Ucraina, Iran e intelligenza artificiale, a rubare la scena per qualche secondo è stato uno scambio di battute calcistico. A margine del summit del G7 le telecamere hanno beccato l'emiro del Qatar, proprietario del PSG, mentre prendeva in giro Macron per la vittoria della Champions della sua squadra. Prima dell'inizio dei lavori i leader mondiali si sono lasciati andare a qualche chiacchiera, sotto gli occhi di Donald Trump, presente al summit mentre negli Stati Uniti sono in corso i Mondiali. Arrivato in Francia per discutere della crisi in Medio Oriente, Al Thani si è concesso una battuta prima dell'inizio dei lavori, prendendo in giro Macron sulla vittoria del PSG.

Macron lo ha accolto al tavolo delle trattative facendogli un cenno sulla Champions League vinta alla fine di maggio ma a quel punto l'emiro lo ha preso in giro: "Non è felice. Fa finta di esserlo, ma in fondo…". Si riferiva al fatto che il presidente francese non ha mai nascosto di essere tifoso del Marsiglia, storici rivali del PSG. Il suo ruolo però lo ha portato a essere felice per il successo: "No, sono felice, è una squadra francese, non dire così". Il tutto mentre Trump osservava la situazione, ricevendo qualche spiegazione da Macron: "Il Qatar possiede il Paris Saint-Germain. Hanno vinto due Champions consecutive".