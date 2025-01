video suggerito

Cosa manca al Milan per chiudere la trattativa con Rashford: lo svela Ibrahimovic in tv L’ex calciatore sulle operazioni dei rossoneri nella sessione invernale di mercato: “Oggi non è che ci occorra molto. Rashford? Non so se serve tanto per convincerlo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marcus Rashford è il sogno di mercato del Milan che in questa finestra del mercato di gennaio potrebbe piazzare il colpo di mercato clamoroso. "Operazione difficile" dice Zlatan Ibrahimovic a Dazn, salvo ammettere a Sky Sport che "tutti vogliono giocare qui". Ed è quest'ultima la frase che fa sperare (ancora) i tifosi rossoneri che si augurano le voci sull'attaccante del Manchester United si tramutino in realtà.

Ibra non ha dubbi sulle qualità di Rashford: "Fa la differenza"

Dove può giocare in rossonero? È l'ultimo dei problemi… avercene del genere, una soluzione di trova. E le caratteristiche stesse del calciatore agevolano la soluzione del problema. Lo spiega l'ex calciatore svedese che a Old Trafford è stato compagno di squadra del ‘ragazzo', trovargli una collocazione tattica non sarebbe certo difficile perché "può fare la differenza in tutte le posizioni nel reparto offensivo… a sinistra, a destra oppure nel mezzo".

Ibra lo conosce bene e quando gli viene chiesto qualcosa in più sulle possibilità di vedere Rashford in Serie A non si spinge oltre le consuete (e scontate) schermaglie dialettiche che scandiscono momenti e situazioni del genere. "Ho giocato con lui quando era giovane – le parole di Zlatan a Sky -. Adesso è uomo e si è affermato anche come grande calciatore. È un giocatore del Manchester, non so se serve tanto per convincerlo, siamo uno dei club più importanti al mondo, tutti vogliono giocare per il Milan".

Se l'ultima frase accende l'entusiasmo, quella successiva riporta tutti sulla terra. "È un’operazione difficile, non abbiamo ancora parlato con lui. Vediamo se ci parliamo". Quanto alla sessione invernale e alle necessità dei rossoneri: "Oggi non è che serve tanto, abbiamo dimostrato in Arabia che la squadra è completa. Il mercato è aperto, guardiamo le opportunità che arrivano. Ci siamo, ma non siamo disperati".

Cosa manca per chiudere l'operazione

A che punto è la trattativa? Al netto della concorrenza (che pure c'è ed è importante), il Milan ha fatto le sue mosse e adesso attende uno spiraglio, un segnale, qualunque cosa possa servire a spingersi ancora un po' più in là nel contatto stabilito. Il Manchester United vuole cedere il calciatore in prestito secco e magari riflettere a fine stagione se riprendere o meno il calciatore, che a Old Trafford ha perso la magia, valutandone l'addio a giugno. Molto dipenderà anche dalla decisione dei Red Devils di compartecipare oppure no al pagamento dell'ingaggio residuo che Rashford deve incassare fino a giugno (circa 7 milioni di euro).