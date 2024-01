Rohan Dennis aveva una doppia personalità: “Sembrava convivessero in lui due persone differenti” L’ex ciclista australiano Dennis è stato arrestato, e poi rilasciato su cauzione, per la morte della moglie Melissa Hoskins. Nelle ultime ore sono venute fuori diverse storie del passato di Rohan Dennis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'ex ciclista australiano Rohan Dennis è stato arrestato pochi giorni fa. Dennis è stato accusato di aver investito e ucciso la moglie Melissa Hoskins. Il suo gesto, secondo chi investiga, sarebbe stato volontario. Dennis, che è stato rilasciato su cauzione, avrebbe accelerato prima di travolgere la moglie. Il processo inizierà a marzo al Tribunale di Adelaide. Da giorni si parla di questa vicenda e del due volte campione del mondo che secondo quanto dice Brent Copeland non è mai stato un tipo facile: "É spesso sembrato che in lui convivessero due persone diverse".

Rohan Dennis è stato un ciclista di alto livello, capace di vincere due medaglie alle Olimpiadi (argento e bronzo) e dodici ai mondiali (due d'oro), ma agli onori delle cronache in tutto il mondo ci è finito per la morte della moglie, che secondo gli inquirenti australiani sarebbe stata uccisa da lui. Per il mondo del ciclismo è stato uno choc. Chi lo conosce bene ora ricorda storie del passato che erano parse strane o quantomeno anomale e soprattutto un lato caratteriale oscuro e sicuramente molto particolare.

Alla mente è tornato il ritiro improvviso al Tour de France del 2019, il giorno prima di una cronometro che avrebbe potuto vincere. Dennis si ritira, scende dalla bici e dice stop, non parla con nessuno. Saluta e va via, chiudendo in modo brusco la sua attività con la Bahrain-Merida.

Del suo carattere particolare ha parlato alla Gazzetta dello Sport Brent Copeland, dirigente ciclistico sudafricano che vive in Italia. C'era lui all'epoca di quel Tour nella squadra di Dennis, e le parole del dirigente sono forti: "Non era mai facile capire con quale Rohan Dennis si stesse parlando. Come se in lui convivessero due persone diverse. Aveva il suo psicologo. Abbiamo lavorato spesso con lui. Noi abbiamo cercato di affrontare le situazioni nel modo migliore possibile. Ci siamo impegnati tantissimo. Dopo quel 2019 così difficile non sono rimasto in contatto con Rohan. Ma durante la stagione, ero andato a trovarlo ad Andorra, dove viveva con la famiglia. Sono andato via convinto che le cose andassero meglio. Ma poco dopo ci fu il Giro dei Paesi Baschi e lui si ritirò senza nessun motivo e senza dire nulla".

Intanto in Australia si parla sempre tantissimo della morte di Melissa Hoskins, il legale della famiglia ha chiesto il rispetto della privacy per i genitori della donna scomparsa, i familiari più stretti e i suoi figli: "Le parole non possono esprimere la nostra tristezza e il nostro dolore per le tragiche circostanze della scomparsa di Melissa. Io, Amanda e Jess (genitori e sorella di Melissa, ndr.) siamo devastati e stiamo ancora cercando di elaborare il dolore. Non solo abbiamo perso una figlia e una sorella, i suoi piccoli hanno perso la mamma, uno spirito libero, una persona di grande generosità e con un cuore enorme. Era la nostra roccia e ora dovremo onorare la sua memoria perché i bambini crescano nel suo ricordo e sappiano chi era la loro mamma, i valori in cui credeva e quello che ha dato a tutte le persone la cui vita ha toccato. Le dimostrazioni d'affetto sono state incredibili, da tutto il mondo. Ora dobbiamo pensare a come superare questo momento e non rilasceremo altre dichiarazioni. Chiediamo ai media di rispettare la nostra privacy e quella dei bambini".