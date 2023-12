Rohan Dennis arrestato, l’ex campione mondiale ha investito e ucciso sua moglie: shock nel ciclismo I dettagli agghiaccianti del delitto: Secondo gli inquirenti l’incidente non non sarebbe una tragedia accidentale, ma la conseguenza di un atto volontario. Il post inquietante condiviso sui social: “Buon Natale a tutti voi dalla nostra famiglia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Rohann Dennis è accusato di aver commesso un omicidio. L'ex campione di ciclismo australiano, oggi 33enne, è stato arrestato dalla polizia per l'assassinio di sua moglie, Melissa Hoskings. Le prime indiscrezioni che arrivano dall'altra parte del mondo raccontano dettagli agghiaccianti del delitto: la donna è morta dopo essere stata investita dal furgone guidato da marito.

Secondo gli inquirenti l'incidente avvenuto a Medindie (quartiere di Adelaide, in cui la coppia viveva con i due figli) non non sarebbe una tragedia accidentale, ma la conseguenza di un atto volontario. Il capo d'imputazione nei suoi confronti è di "morte per guida pericolosa, guida imprudente e imprecisa" ma gli sviluppi del caso potrebbero portare all'attenzione degli agenti aggravanti ulteriori della posizione dell'ex corridore di Bmc, Bahrain, Ineos e Jumbo-Visma che si è ritirato dal ciclismo al termine della scorsa stagione dopo 33 vittorie.

La ricostruzione del terribile episodio. Perché l'investimento della donna non è stato ritenuto frutto di una sfortunata quanto sciagurata coincidenza della sorte? In base ai rilievi fatti sul luogo dov'è avvenuto l'impatto (davanti alla casa dove vivevano), il veicolo di colore grigio avrebbe accelerato prima di colpirla. Melissa Hoskings è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale ma versava in gravissime condizioni per le lesioni riportate. A nulla è valso il tentativo dei medici di salvarle la vita.

Il post inquietante condiviso sui social. "Buon Natale a tutti voi dalla nostra famiglia", è il messaggio che una settimana fa Dennis aveva postato a corredo della foto che lo vedeva abbracciato alla ex consorte, assieme ai figli. Un'immagine bellissima e molto delicata considerato anche il contesto e la rappresentazione di calore familiare. Un'immagine dietro la quale, alla luce di quanto accaduto, si nascondeva dell'altro.

Il mondo del ciclismo sotto shock. La notizia dell'omicidio rilanciata dalle ultime news ha gettato un'ombra inquietante sull'ex corridore che in carriera ha scolpito il suo palmares con una tappa vinta al Giro d’Italia, una al Tour de France, due alla Vuelta di Spagna, ben due titoli mondiali nella cronometro individuale e altrettanti nella cronometro a squadre, un argento olimpico su pista nell'inseguimento a squadre. Dennis ha anche sfiorato la gloria a cinque cerchi infilando al collo un bronzo a cronometro.

Tutto spazzato via dalla cronaca tremenda dei fatti. E pensare che era stato proprio il 33enne ciclista, nel giorno ufficiale dell'addio all'attività agonistica, a rivolgere alla moglie, Melissa, parole di ringraziamento per averlo supportato nella sua avventura sulle due ruote. "Grazie per avermi donato i migliori figli che avrei mai potuto chiedere", aveva aggiunto rivolgendosi alla donna che pure era stata una ciclista di punta: s'era ritirata nel 2017, in bacheca aveva messo un oro mondiale nell'inseguimento a squadre.