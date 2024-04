video suggerito

Francesco Totti torna in campo: sarà capitano e giocatore dell’Italia nella Kings World Cup Adesso è ufficiale: Francesco Totti sarà giocatore e capitano della Nazionale italiana che parteciperà al primo mondiale a 7 della Kings League. L’ex Pupone ha accettato l’invito di Piqué e Ibrahimovic e guiderà il “Team Stallions” impegnato dal prossimo 26 maggio all’8 giugno nel torneo a 32 squadre. In cui parteciperanno altri campioni, da Aguero a Rio Ferdinand, Hazard, Goetze e Neymar. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oramai è ufficiale, anche l'Italia sarà rappresentata nella prima Kings World Cup che si disputerà in estate in Messico e il suo capitano sarà Francesco Totti. La compagine azzurra si è unita ad altre 31 squadre per completare il parterre di lusso per il torneo globale ideato dall'ex difensore spagnolo Gerard Piqué, fondatore e organizzatore di un movimento calcistico a 7 che sta coinvolgendo sempre più le stelle del calcio internazionale, con campioni ancora in attività ed altri ex atleti. Tra questi, anche Totti che guiderà la formazione azzurra insieme allo streamer Tumblurr cercando di conquistare il primo titolo mondiale in palio.

Dichiaratamente ispirata all'universo dei social, dello streaming online e delle piattaforme web di riferimento, le squadre che parteciperanno alla Kings World Cup avranno dei nomi particolari di riferimento, "da battaglia" per stimolare la fantasia degli appassionati e ricreare un clima di pura sfida totale. Così, l'Italia scenderà in campo come "Team Stallions" e va a completare il roster di partenza che vede a confronto un totale di 32 squadre: 10 provenienti dalla Spagna, 10 dalle Americhe e 12 formazioni ospiti provenienti da ogni parte del mondo. Dal 26 maggio all'8 giugno 2024 ci sarà in palio il primo titolo e soprattutto un montepremi da capogiro, da quasi 1 milione di euro.

Francesco Totti è stato contattato da Piqué e alla fine ha accettato di unirsi ad altri nomi di primissimo piano che stanno dando all'evento una visibilità enorme e una attesa più che palpabile. Ritiratosi nel 2017, il campione del Mondo con l'Italia nel 2006 e icona assoluta del calcio italiano e romanista in particolare è l'ultimo big che darà prestigio alla Kings World Cup che già dal suo presidente mostra l'intento di richiamare attorno a sé l'attenzione globale: Zlatan Ibrahimovic. L'ex campione svedese insieme a Piqué ha fatto da traino: oltre all'Italia con Totti, ci sarà la Francia con Nasri in campo, l'Inghilterra di Rio Ferdinand e il Belgio di Hazard. Poi, giocheranno anche il Kun Aguero che ritorna dopo i problemi cardiaci che gli hanno interrotto anzitempo la carriera, Neymar, Balotelli, Casillas, Goetze disseminati nei vari team iscritti.

Che cos'è la King World Cup

La Kings World Cup 2024 è parte del mondo della Kings League, che ora porta la competizione al livello successivo con la sua prima edizione globale. Dal 26 maggio all’8 giugno, 32 squadre giocheranno per la storia e per un montepremi da 1 milione di dollari. Il torneo fa parte dell'universo più grande e sviluppato della Kings League, che venne lanciata nel 2022 da Gerard Piqué. Competizione di calcio a 7, su un campo ridotto a due tempi da venti minuti e con regole un po' particolari, con possibilità di utilizzare dei bonus per aumentare lo spettacolo soprattutto in chiave streaming.

Quest'estate ci sarà il primo Mondiale che riunirà 32 squadre: 10 squadre della Spagna, 10 dell'America (Nord, Centro e Sud) e 12 ospiti provenienti da diversi paesi parteciperanno alla competizione. Al vincitore andrà in palio un premio in denaro di circa 950.000 euro.