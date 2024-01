Cosa sappiamo sulla morte di Melissa Hoskins, travolta e uccisa dal marito ciclista Rohan Dennis Melissa Hoskins è morta il 30 dicembre 2023 a seguito dell’investimento del pick-up guidato dal marito Rohan Dennis, ex campione di ciclismo. Le prime ricostruzioni e i nuovi rilevamenti da parte degli investigatori sembrano confermare la dinamica dell’incidente con nuovi dettagli: la donna avrebbe provato a evitare il mezzo da cui poi è stata trascinata mortalmente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Rohan Dennis, campione australiano di ciclismo, è stato accusato della morte della moglie, Melissa Hoskins, avvenuta nei pressi della loro abitazione ad Adelaide, in Australia, nella mattinata del 30 dicembre 2023. Il ciclista è stato arrestato dalle autorità con la terribile accusa di "omicidio stradale", investendo la propria consorte per "guida imprudente, pericolosa e imprecisa". Nuovi dettagli stanno emergendo dalle indagini tutt'ora in corso da parte della polizia che stanno esaminando la zona dell'incidente.

Una notizia devastante che ha sconvolto lo sport e che è stata diffusa dai media australiani facendo immediatamente il giro del mondo: Rohan Dennis, 32enne stella del ciclismo prossimo al ritiro dal 2024, ha investito e ucciso la moglie Melissa, anche lei ex campionessa e plurimedagliata, ritiratasi dal 2017, un anno prima di convolare a nozze e avere due figli, Oliver e Madeline.

Le prime ricostruzioni del terribile incidente confermerebbero le accuse rivolte a Dennis da parte degli inquirenti e delle sue responsabilità a bordo del pick-up che ha travolto la moglie, poi trasportata in condizioni critiche al Royal Adelaide Hospital, dove è deceduta poco dopo. L'ex ciclista è stato subito posto agli arresti per poi essere rilasciato su cauzione e obbligato al fermo domiciliare in attesa del processo che ha già una prima data, il prossimo 13 marzo. Intanto, però, si stanno analizzando tutti i dettagli che hanno portato alla morte di Melissa con la polizia che sta effettuando indagini sul luogo della tragedia, ricostruendone le dinamiche.

Al momento si sa che Dennis era al volante del mezzo e che avrebbe, secondo le prime accuse, travolto Melissa a pochi metri dalla propria casa di Adelaide. Il pick-up grigio di famiglia avrebbe colpito la donna volontariamente, accelerando poco prima dell'impatto. Non solo: ulteriori indiscrezioni rivelerebbero anche che Melissa Hoskins, accortasi dell'arrivo del pick-up sarebbe saltata sul cofano dell'auto, afferrando la maniglia della portiera mentre il veicolo procedeva la propria marcia, trascinandola e procurandole le ferite mortali.

Questi ulteriori rilevamenti sono stati effettuati dagli agenti che sono intervenuti sulla scena insieme agli investigatori del CIB (il Criminal Investigation Bureau, il dipartimento anti crimine) del distretto orientale di Adelaide, per esaminare ulteriormente le circostanze dell'incidente, anche attraverso le telecamere della zona. Erano stati chiamati subito dopo le 20:00 di sabato 30 dicembre, insieme ai servizi di emergenza, per intervenire ad Avenel Gardens Road a seguito della notizia che una donna era stata investita da un'auto. Oltre alle indagini dirette, la Polizia di Adelaide sta attendendo di avere eventuali anche riscontri oculari, diramando un comunicato in cui si richiede di chiamare il numero di emergenza nel momento in cui qualcuno avesse assistito alla scena, tra cui i primi soccorritori, una coppia di vicini che ha provato ad assistere subito Melissa Hoskins.