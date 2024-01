Chi era Melissa Hoskins, uccisa dal marito Rohan Dennis: pluricampionessa mondiale di ciclismo Melissa Hoskins è stata investita da suo marito Rohan Dennis ed è morta a seguito delle terribili ferite riportate. Come Rohan, anche lei è stata una grandissima campionessa australiana di ciclismo: nel 2015 si impose ai Mondiali di inseguimento a squadre, riuscendo a stabilire il record del mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il 30 dicembre 2023 il mondo del ciclismo, e dello sport più in generale, è stato sconvolto da una drammatica notizia: Melissa Hoskins, ex campionessa del mondo, ha perso la vita a soli 32 anni a seguito di un incidente stradale. Ad ucciderla, dopo averla investita col suo pick-up, suo marito Rohan Dennis, anch'egli stella del ciclismo, su strada e su pista. Arrestato, e poi rilasciato su cauzione, con la terribile accusa di omicidio volontario.

La tragedia si è consumata nel quartiere residenziale vicino ad Adelaide dove Rohan e Melissa vivevano con i due figli: la donna, investita dal mezzo guidato dal marito che dovrà rispondere di omicidio stradale e di "morte per guida pericolosa, guida imprudente e imprecisa" è stata subito portata in condizioni critiche al Royal Adelaide Hospital, dove è morta a causa delle ferite riportate. Un dramma duplice per il mondo del ciclismo che vede in un solo momento cancellate le vite di due atleti che ne avevano scritto la storia. Perché se Dennis è stato celebrato per i titoli mondiali conquistati su strada (crono individuale e a squadre) e su pista (nell'inseguimento a squadre), anche sua moglie Hoskins non è stata da meno, ottenendo importantissimi riconoscimenti a livello internazionale.

"È con grande tristezza che abbiamo appreso della scomparsa di Melissa Dennis Hoskins. Desideriamo esprimere le nostre condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e conoscenti. Auguriamo loro tutta la forza per questa grande perdita", ha scritto subito dopo la tragedia, la Jumbo-Visma, l'ultima squadra con cui aveva gareggiato Dennis, oramai prossimo al ritiro – già annunciato – che sarebbe giunto con il 31 dicembre 2023. Un comunicato amarissimo in cui la squadra olandese non menziona mai il nome di Rohan Dennis nel comunicato, al momento considerato dalla polizia colpevole del delitto. Mentre celebra apertamente Melissa Hoskins.

Dopotutto la 32enne australiana si era ritagliata con merito un nome nel ciclismo su pista dal 2008 quando a soli 17 anni aveva mostrato già i segni della campionessa in erba: ha conquistato diversi titoli nazionali giovanili per poi farsi conoscere a livello internazionale sorprendendo tutti prendendosi il titolo mondiale nell'inseguimento a squadre junior nel 2009. Un crescendo che ne ha consolidato la propria fama, riuscendo per diverso tempo a restare la migliore al mondo in quella disciplina, anche grazie alla partecipazione, nel 2012, quando ha fatto il suo debutto alle Olimpiadi di Londra sfiorando il sogno del bronzo.

Per Melissa Hoskins, però, l'apoteosi è arrivata poco dopo quando il 19 febbraio 2015, a Saint-Quentin-en-Yvelines, vicino a Parigi, è riuscita a diventare campionessa del mondo nell'inseguimento a squadre riuscendo a stabilire il record del mondo, con uno strepitoso 4'13″683, in quartetto con Ashlee Ankudinoff, Amy Cure e Annette Edmondson. Ha poi provato a ripetersi nelle sfortunate Olimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro, quando proprio la nazionale australiana guidata da Hoskins era la favorita per l'oro: purtroppo quattro delle cinque cicliste sono rimaste vittima di una caduta solo 3 giorni prima della gara, tra cui la stessa Melissa, che ha voluto comunque essere in pista dove poi arriverà solamente 5a.

Il quartetto australiano (Melissa ultima a destra) iridato ai Mondiali su pista del 2015

Melissa Hoskins è stata anche una campionessa su strada, vestendo le maglie della Lotto-Honda e dell'Orica-AIS poi divenuta Jayco AlUla ottenendo importanti successi come capitana: la classifica finale al Giro dell'Isola di Chongming, tre medaglie consecutive ai mondiali tra il 2012 e il 2014 (due argenti e un bronzo) e arrivando seconda (nel 2015) in classifica generale al Tour Down Under femminile. Nel 2017 aveva deciso di ritirarsi dal mondo dei professionismo per dedicarsi alla propria vita privata e l'anno successivo, a febbraio, convolò a nozze con il connazionale Rohan Dennis con cui ha avuto due figli, Oliver il maggiore, poi Madeline.