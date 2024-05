video suggerito

Giro d’Italia 2024, tutte le tappe: il percorso e i partecipanti della corsa rosa Il Giro d’Italia 2024, edizione 107, scatta oggi 4 maggio da Venaria Reale per concludersi dopo 21 tappe e tre settimane a Roma il prossimo 26 maggio. Favorito assoluto, Tadej Pogacar, tra gli italiani occhi puntati sul giovanissimo Tiberi. Diretta TV e streaming in chiaro sulla Rai, a pagamento su Eurosport e Discovery+ Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scatta il Giro d'Italia 2024, edizione numero 107, con 3.321 chilometri da percorrere e 42.900 metri di dislivello: si parte oggi 4 maggio da Venaria Reale in Piemonte e si arriverà il prossimo 26 maggio a Roma. Diretta TV e in streaming in chiaro sui canali Rai (Rai 2, Rai HD Sport e RaiPLay) in abbonamento su Eurosport (ed Eurosport.it)

Il Giro d'Italia apre la stagione delle grandi corse a tappe e fa parte delle 3 gare più prestigiose della stagione che durano atre settimane, insieme al Tour de France (che si disputa a luglio) e alla Vuelta de Espana (in programma tra agosto e settembre). All'edizione 2024 partecipano 22 squadre per un totale di 176 corridori: il programma prevede 21 tappe e 2 giorni di riposo.

L'anno scorso ci fu lo straordinario successo di Primoz Roglic, quest'anno assente, che ebbe la meglio nella penultima tappa su Geraint Thomas. Quest'anno il favorito indiscusso è sua maestà Tadej Pogacar, lo sloveno della UAE – Team Emirates che sarà l'uomo da battere. A contendergli la vittoria, ancora Thomas (INEOS Grenadiers), poi Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike), Romain Bardet (Quick Step). Outisder d'eccezione, Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe), Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) e Juan Ayuso (UAE Team Emirates).

Tra gli italiani, per la classifica si punta al solito Damiano Caruso e al giovane Antonio Tiberi ((Bahrain Victorious), poi i soliti Trentin (Tudor Pro Cycling Team), Ganna (INEOS Grenadiers), Zana (Team Jayco AlUla), Vergallito (Alpecin-Deceuninck) e Milan (Lidl-Trek).

Le tappe e il percorso del Giro d’Italia 2024: il calendario

Il 107° Giro d'Italia è lungo 3400,8 km, si snoda in 21 tappe e non uscirà mai dai confini nazionali. La media di km da percorrere per ogni tappa è quasi di 162km e il dislivello complessivo di 44.650 metri. Tre settimane di gara, con due giorni di pausa che prevedere un tracciato ben distribuito tra tappe di montagna per gli scalatori, frazioni per i passisti e gli arrivi in volata per i velocisti. Il "cuore" della Corsa sarà ovviamente a cavallo tra le seconda e la terza settimana dove si scaleranno le Alpi lombarde.

Ecco tutte le 21 tappe, la loro lunghezza e il grado di difficoltà

Sabato 4 maggio, tappa 1: Venaria Reale-Torino, media montagna, 140 km (***)

Domenica 5 maggio, tappa 2: San Francesco al Campo–Santuario di Oropa (Biella), media montagna, 161 km (***)

Lunedì 6 maggio, tappa 3: Novara-Fossano, collinare, 166 km (**)

Martedì 7 maggio, tappa 4: Acqui Terme-Andora, collinare, 190 km (**)

Mercoledì 8 maggio, tappa 5: Genova-Lucca, media montagna,178 km (***)

Giovedì 9 maggio, tappa 6: Viareggio-Rapolano Terme, media montagna, 180 km (**)

Venerdì 10 maggio, tappa 7: Foligno-Perugia, 40,6 km (cronometro individuale) (***)

Sabato 11 maggio, tappa 8: Spoleto-Prati di Tivo, alta montagna,152 km (*****)

Domenica 12 maggio, tappa 9: Avezzano-Napoli, media montagna, 214 km (***)

Lunedì 13 maggio: giorno di riposo

Martedì 14 maggio, tappa 10: Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva), media montagna, 142 km (***)

Mercoledì 15 maggio, tappa 11: Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare, collinare, 207 km (**)

Giovedì 16 maggio, tappa 12: Martinsicuro-Fano, media montagna, 193 km (***)

Venerdì 17 maggio, tappa 13: Riccione-Cento, pianeggiante, 179 km (*)

Sabato 18 maggio, tappa 14: Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda, 31,2 km (cronometro individuale) (***)

Domenica 19 maggio, tappa 15: Manerba del Garda-Livigno (Mottolino), alta montagna, 222 km (*****)

Lunedì 20 maggio: giorno di riposo

Martedì 21 maggio, tappa 16: Livigno-Santa Cristina Val Gardena (Monte Pana), alta montagna, 202 km (****)

Mercoledì 22 maggio, tappa 17: Selva di Val Gardena-Passo Brocon, alta montagna, 159 km (*****)

Giovedì 23 maggio, tappa 18: Fiera di Primiero-Padova, collinare, 171 km (**)

Venerdì 24 maggio, tappa 19: Mortegliano-Cima Sappada, media montagna, 157 km (***)

Sabato 25 maggio, tappa 20: Alpago-Bassano del Grappa, alta montagna, 181 km (*****)

Domenica 26 maggio, tappa 21: Roma-Roma, pianeggiante, 122 km (*)

I partecipanti della corsa rosa: i favoriti del Giro d’Italia

22 squadre partecipanti al Giro d'Italia 2024 distribuite in 18 Team UCI WorldTour, un UCI ProTeam e tre wildcard. Il favorito numero uno è sicuramente il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar, fresco vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi e portacolori della UAE Team Emirates, che proverà a vincere la sua prima Corsa in rosa. Oltre a Pogacar, in casa Ineos Grenadiers gli occhi saranno puntati sicuramente sul gallese Geraint Thomas, il grande sconfitto della corsa edizione da Roglic in un emozionante finale di Giro. Assente di lusso, per la terribile caduta rimediata all'Attraverso le Fiandre, Van Aert che doveva essere il capitano della Visma – Lease a Bike ruolo preso dal francese Christophe Laporte, debuttante al Giro.

Tra gli azzurri, ai nastri di partenza ci sarà anche Filippo Ganna, campione Olimpico a Tokyo 2020 con il quartetto tricolore dell'inseguimento a squadre, con la Ineos Grenadiers. Giulio Ciccone, vincitore di tappa al Giro 2022, ha dovuto invece rinunciare in seguito a un intervento chirurgico subito lo scorso febbraio. Altri azzurri da tenere d'occhio il giovanissimo Andrea Tiberi e le "vecchie volpi", Trentin, Bettiol, Caruso.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV e streaming

Tutte le tappe del Giro d'Italia 2024 verranno trasmesse in TV e in streaming, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai 2) e su RaiPlay. In abbonamento, in TV, su Eurosport mentre in streaming, sempre a pagamento, su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.