Il ricordo di Melissa Hoskins nelle strazianti parole di papà Peter: non c'è posto per odio e rancore Melissa Hoskins è morta lo scorso 30 dicembre 2023, travolta dal pick-up del marito ed ex ciclista, Rohan Dennis. Il papà di Melissa ha rivolto un accorato appello via social: "Dobbiamo onorare la sua memoria in modo che i suoi figli possano crescere sapendo chi era, cosa rappresentava e cosa ha dato a tutti". Parole d'amore, dove non c'è stato spazio né pensiero per Rohan.

A cura di Alessio Pediglieri

La drammatica morte di Melissa Hoskins ha sconvolto il ciclismo e lo sport tanto quanto le dinamiche con cui è avvenuta e le terribili accuse rivolte al marito, ex corridore, Rohan Dennis. Accusato di aver travolto la moglie col pick-up e averla trascinata per diversi metri, l'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per poi essere rilasciato su cauzione. Barricato in casa, non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione ai media, mentre a parlare è stata la famiglia di Melissa con uno straziante messaggio del papà, attraverso i canali social.

Melissa Hoskins aveva solamente 32 anni, aveva da tempo salutato il mondo del ciclismo di cui era stata campionessa a livello mondiale e olimpico per dedicarsi alla sua vita privata, composta in primis dalla sua famiglia: il marito, anch'egli ex stella australiana di ciclismo, Rohan Dennis che avrebbe attaccato la bicicletta al chiodo in questo 2024 e i loro due splendidi figli, Oliver, il maggiore e la piccola Madeline. Fino al 30 dicembre 2023, quando è giunta la notizia della sua morta, avvenuta in circostanze ancora tutte da chiarire ma che vedrebbe coinvolto proprio il marito.

Rohan Dennis è stato immediatamente arrestato dalla polizia del distretto di Adelaide dov'è avvenuta la tragedia per poi essere interrogato e rilasciato dietro cauzione. L'ex campione del mondo si è ritirato nel silenzio della propria abitazione, agli arresti domiciliari. I media australiani lo hanno assediato, provando a strappargli un commento o una parola, senza successo: da quando è accaduto il tutto, Dennis non ha fatto più alcuna apparizione pubblica, nascosto in casa, rifugiandosi nel più assoluto silenzio, in attesa del processo che inizierà il prossimo marzo.

Rohan Dennis intravisto al telefono dal suo appartamento, nei giorni successivi alla tragedia (Fonte:DailyMail)

A parlare, invece, è stata la famiglia di Melissa Hoskins che ha perso la vita investita dal mezzo guidato dal marito e trasportata in condizioni gravissime in ospedale, dove è spirata poco dopo. Un messaggio che suo padre, a nome di tutti i pi cari più stretti ha affidato ai social perché raggiungesse subito tutto e tutti. A ricordo della figlia uccisa, donna, campionessa, madre: "Le parole non possono descrivere il nostro dolore, la tristezza e la tragica situazione dopo la morte di Melissa" ha rilasciato papà Peter. "Io, Amanda, Jess e tutti gli altri membri della famiglia siamo devastati e stiamo ancora lottando per venire a patti con quello che è successo. Non abbiamo perso solo una figlia e una sorella. Ma i suoi figli hanno perso anche la madre, uno spirito libero, una donna generosa, dal cuore grande, paziente e piena di gioia di vivere. Era la roccia della loro e della nostra vita"

Una lettera a cuore aperto che ha portato il papà di Melissa a mettere da parte rabbia e rancore, puntando al ricordo e alla memoria della figlia, per cui combattere e cui aggrapparsi: "Dobbiamo onorare la sua memoria in modo che possano crescere sapendo chi era, cosa rappresentava e cosa ha dato a tutti coloro le cui vite ha toccato. L’effusione di dolore e sostegno ci ha sopraffatto. Nella sua breve vita, Melissa ha avuto tanti momenti di contatto positivi in ​​tutto il mondo".

Papà Peter ha anche comunicato quando verranno celebrati i funerali della figlia Melissa: "Il funerale avrà luogo a Perth, sua città natale, con una cerimonia commemorativa ad Adelaide dopo il Tour Down Under. Ora dobbiamo elaborare il nostro dolore in privato e non faremo ulteriori commenti. Chiediamo ai media di rispettare la nostra privacy e quella dei figli di Melissa".

Nessun accenno, ovviamente a Rohan sul quale pendono accuse devastanti: gli ultimi accertamenti da parte della polizia, che sta interrogando le persone che nel momento della tragedia erano in zona, per primi i due adolescenti che hanno provato a prestare le prime cure a Melissa, raccontano del ritrovamento delle impronte digitali della donna sul cofano e sul parabrezza del pick-up. Ciò significherebbe che Melissa, investita dall'auto sarebbe stata spinta sulla parte anteriore per poi aggrapparsi a una portiera ed essere stata trascinata per diversi metri. Al vaglio degli inquirenti ci sono alcune telecamere che riprendono il quartiere, tra i più esclusivi nella zona di Adelaide, i cui filmati sarebbero stati già sequestrati e posti al vaglio.