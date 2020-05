Nicolò Zaniolo e Merih Demiral a quattro mesi dai rispettivi infortuni al ginocchio sono tornati ad allenarsi. Quando in un Roma-Juventus d'inizio gennaio entrambi finirono ko per dei seri problemi per entrambi la stagione sembrava finita. Sia Zaniolo che Demiral in quella partita diedero l'addio a Euro 2020, perché ornare a disposizione per il grande appuntamento estivo sembrava una chimera. E invece il mondo è stato stravolto dal Coronavirus, l'Europeo è stato rimandato di un anno e il campionato di Serie A è stato sospeso a marzo. Zaniolo e Demiral a braccetto proseguono il proprio recupero e molto probabilmente saranno disponibili per la fase finale della stagione.

Zaniolo e Demiral infortunati in Roma-Juventus

Il 12 gennaio la Juventus all'Olimpico batte 2-1 la Roma. Zaniolo nel primo tempo s'infortuna, la diagnosi è tremenda: rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Si fa male anche Demiral, che poco prima aveva segnato uno dei gol bianconeri. Il turco il giorno dopo scopre di essersi rotto il crociato. Stagione finita per entrambi e addio agli Europei.

Demiral e Zaniolo di nuovo in campo

Entrambi hanno iniziato ad allenarsi sperando nell'impossibile: tornare a disposizione per Euro 2020. Sarebbe stato oggettivamente molto complicato essere nell'elenco dei convocati. A quattro mesi dall'infortunio sia Zaniolo che Demiral sono tornati ad allenarsi. E adesso tutti e due iniziano a vedere il ritorno in campo, perché il campionato di Serie A in un certo senso li ha aspettati. Tra un mese, quando dovrebbe tornare il campionato forse non saranno ancora al top, ma entrambi rappresentano delle risorse vere per le rispettive squadre.

Italia-Turchia: Zaniolo e Demiral potranno esserci

Il destino ha unito i calciatori di Roma e Juventus che all'Olimpico speravano di esserci nella gara d'esordio di Euro 2020 tra Italia e Turchia, ma in quello stadio si sono infortunati. Entrambi sono finiti ko, la partita forse l'avrebbero seguito magari dalle tribune l'11 giugno, ma l'Europeo è stato rinviato e tutti e due potranno continuare a correre per essere disponibili per Italia-Turchia, gara d'esordio di Euro 2020, in programma tra un anno.