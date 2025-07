Youcef Belaili arrestato in aeroporto al ritorno dal Mondiale per Club: ha aggredito l’equipaggio L’attaccante dell’Esperance de Tunis è stato arrestato a Parigi dopo aver aggredito l’equipaggio del volo di ritorno dagli Stati Uniti: aveva partecipato al Mondiale per Club. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

Youcef Belaili ha scritto la storia al Mondiale per Club con l'Esperance de Tunis ma la sua avventura si è conclusa con un arresto. L'algerino è stato fermato dalla polizia francese durante uno scalo all'aeroporto di Roissy-Charles-de-Gaulle per aver aggredito gli assistenti di volo dell'aereo sul quale stava viaggiando. Un atto vergognoso ripreso da alcune persone che transitavano nei paraggi e che hanno filato l'intera scena del suo arresto: l'attaccante ha scatenato una rissa con l'equipaggio e sono servite diverse persone per tenerlo fermo mentre cercava di opporre resistenza.

Secondo Baston Media e altri media francesi a far scattare la scintilla nel bel mezzo del volo sarebbe stata la richiesta di far allacciare la cintura di sicurezza al figlio. Da quel momento si è scatenato il caos, tanto che il giocatore è stato ammanettato subito dopo aver fatto scalo a Parigi. Al Mondiale per Club era diventato l'eroe della squadra africana grazie al gol segnato contro il Los Angeles FC, il momento più bello prima dell'eliminazione ai gironi.

Youcef Belaili arrestato in Francia

L'attaccante algerino aveva deciso di restare ancora negli Stati Uniti per godersi una piccola vacanza dopo il torneo. L'Esperance de Tunis aveva pochissime possibilità di passare agli ottavi di finale ma è riuscita comunque a fare bella figura vincendo contro il LAFC, con il gol decisivo segnato proprio da Youcef Belaili. La gloria è durata un momento, fino all'eliminazione e alla meritata vacanza che l'algerino ha deciso di trascorrere con la sua famiglia in giro per l'America, anche se il ritorno a casa ha scatenato un putiferio: l'attaccante è stato arrestato dopo aver fatto scalo a Parigi perché ha causato una rissa a bordo dell'aereo con l'equipaggio ed è stato filmato mentre le autorità lo portavano via in manette.

Durante il volo uno dei suoi figli gli avrebbe chiesto di slacciare la cintura di sicurezza, ma a quel punto uno degli assistenti a bordo gli ha chiesto di allacciarla per motivi di sicurezza. Secondo la ricostruzione dei media sarebbe stata proprio quella richiesta a scatenare il putiferio, con una lite che ha portato addirittura all'arresto al momento dell'atterraggio con l'accusa di aggressione al personale in seguito alla denuncia dell'equipaggio. Attualmente è detenuto presso la stazione di polizia di frontiera dell'aeroporto Charles de Gaulle in attesa di indagini.