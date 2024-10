video suggerito

Yeremy Pino insultato e minacciato dopo l’infortunio di Carvajal: “Solo un infame può dargli la colpa” Yemery Pino, il giocatore contro cui Dani Carvajal si è gravemente infortunato, è stato oggetto di feroci attacchi sui social da parte di tantissimi tifosi del Real che gli imputano la responsabilità. A tal punto che è dovuto intervenire il tecnico del Villarreal a difenderlo pubblicamente: “Vi definite da soli, infami”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dani Carvajal ha dovuto dire addio alla stagione appena iniziata dopo il terribile infortunio rimediato nella gara di campionato contro il Villarreal: un banale scontro di gioco con Yeremy Pino nel tentativo di anticipare il proprio avversario da dietro. Purtroppo per il giocatore del Real Madrid, il ginocchio si è girato in modo innaturale provocando il danno: rottura di crociato anteriore, collaterale esterno e tendine popliteo del ginocchio destro. E così il povero, e incolpevole, Pino è finito sotto il fuoco incrociato dei tifosi dei Blancos che lo hanno insultato e minacciato via social.

Le accuse a Pino, vittima incolpevole del brutto infortunio a Carvajal

Yeremy Pino si è ritrovato sotto un serrato attacco via social da parte di moltissimi "tifosi" del Real che lo accusano di aver procurato volontariamente l'infortunio a Carvajal. Insulti, attacchi, minacce: il tutto in un crescendo che ha portato il tecnico del Villarreal a spiegare pubblicamente che non è possibile imputare al suo giocatore quanto accaduto.

"Via social chiunque può parlare, diffamare, dire sciocchezze enormi… E chi accusa Yeremy Pino di essere responsabile dell'infortunio di Carvajal si definisce da solo, un infame" ha accusato il tecnico Marcelino Garcia Toral, durante il programma spagnolo "Directo Gol". "Non definirei l'intervento di Yereny ingiusto… Solo una persona infame può dimostrare che, nello sfortunato infortunio di Carvajal, possa aver avuto qualche responsabilità. Lui è una persona molto gentile e premurosa, si è subito scusato e rassicurato delle condizioni di Carvajal".

Leggi anche Berardi torna a giocare col Sassuolo 7 mesi dopo l'infortunio: perché Spalletti può ancora convocarlo

Infortunio Carvajal, condizioni e rientro in campo

Carvajal si è subito sottoposto a intervento chirurgico per cercare di contenere il più possibile il periodo rieducativo lontano dai campi da calcio: che sarà comunque lunghissimo. Per il giocatore del Real Madrid stagione praticamente già conclusa, se ne riparlerà per il prossimo anno visto che lo stop non ha al momento una data precisa di ritorno al gioco. Intanto, però, il Real Madrid – che si è stretto subito attorno al proprio giocatore – è astato autore del miglior gesto possibile: ha rinnovato subito il contratto.