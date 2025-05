video suggerito

Weghorst perde la testa e si sfoga contro una telecamera: cameraman colpito L'attaccante dell'Ajax, dopo l'ultima partita di campionato, ha perso il controllo e ha rifilato un pugno a un cameraman che stava riprendendo da vicino Weghorst e i suoi compagni di squadra.

A cura di Alessio Morra

Wout Weghorst ha la fama del ‘cattivo', del duro, da quando polemizzò con Leo Messi nei Mondiali 2022, in una partita tra Olanda e Argentina. L'attaccante non fa nulla per smentirla e ancora una volta balza agli onori delle cronache per qualcosa di spiacevole: stavolta ha rifilato un pugno a un cameraman che stava riprendendo lui e i suoi compagni di squadra dopo l'ultima partita dell'Ajax.

L'Ajax getta al vento l'Eredivisie

L'Ajax ha gettato al vento un campionato che sembrava praticamente vinto. Nove punti di vantaggio sul PSV Eindhoven bruciati in quattro giornate. L'ultima ha decretato il terzo titolo di fila del PSV, l'Ajax è secondo, Farioli è già stato liquidato. Il 2-0 al Twente non è servito a niente ai ‘Lancieri'. Dopo la partita i calciatori sono rimasti in campo per sentire i tifosi, forse per chiedere scusa per questo incredibile finale. Un cameraman entra in campo e immortala da vicino una serie di calciatori, Weghorst vede la camera, si gira e d'istinto, ripreso da un passo, come fosse quasi un film, colpisce il la telecamera, il cameraman sbanda. L'immagine è chiara.

L'attaccante ora rischia una sanzione

Weghorst ha perso il controllo ed è stato ricoperto di insulti sui social, e ora rischia pure una sanzione, in realtà per la prossima stagione. Il pugno alla steadycam, ahi lui, passerà alla storia. A 32 anni l'attaccante è stato a un passo da vincere il primo campionato della sua carriera, ha dato anche un grande contributo all'Ajax, ma il titolo gli è sfuggito. Comprensibile la delusione e il dispiacere per l'occasione mancata, ma il gesto è stato davvero bruttissimo e non è in alcun modo giustificabile il cazzotto rifilato alla telecamera e dunque di riflesso al cameraman dal calciatore olandese.