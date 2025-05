video suggerito

Farioli è inconsolabile, l’allenatore dell’Ajax scoppia in lacrime dopo il clamoroso campionato perso Francesco Fariolo scoppia in lacrime davanti a tutto lo stadio dopo l’incredibile campionato perso dall’Ajax. L’allenatore è inconsolabile ma tutto il pubblico lo applaude. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo champagne era già pronto per essere stappato ma quei pochi punti necessari per vincere il campionato sono andati incredibilmente in fumo per l'Ajax. I Lancieri hanno perso clamorosamente un titolo che sembrava già in loro possesso lasciando la festa al PSV. Il tecnico dell'Ajax, Francesco Farioli, non può credere ai suoi occhi al termine dell'ultima partita che gli olandesi hanno vinto inutilmente 2-0 contro il Twente visto il contemporaneo successo anche dello stesso PSV sul campo dello Sparta Rotterdam dove è scoppiata la festa di Perisic e compagni.

L'account social dell'Ajax ha pubblicato in queste ore un video che ritrae proprio Francesco Farioli intento a salutare in campo con tutta la squadra i tifosi presenti allo stadio. C'è tanta amarezza, rimpianti, incredulità per un campionato sfumato in questo modo. Farioli guarda il pubblico e a un certo punto si mette in ginocchio scoppiando in lacrime davanti a tutti i tifosi e alla sua squadra. È inconsolabile, sa di aver dato un dispiacere a tutto il popolo dei Lancieri e nonostante sia stato più volte elogiato per il suo lavoro il risultato finale è una beffa totale.

Farioli è disperato. Si rialza in piedi in lacrime a un certo punto e diversi membri del suo staff tecnico corrono ad abbracciarlo. Non può credere di aver sprecato un vantaggio così enorme nelle ultime giornate da favorire la rimonta del PSV. L'allenatore tenta di guadagnare subito gli spogliatoi ma alcuni giocatori dell'Ajax lo bloccano. Tutti vogliano che si vada a prendere l'omaggio del pubblico olandese che nonostante tutto ha apprezzato tantissimo il suo calcio, il suo progetto e le idee messe in campo e visibili a tutti durante le partite giocate dall'Ajax.

Leggi anche Farioli sta vivendo uno psicodramma sportivo con l'Ajax: potrebbe perdere un campionato assurdo

La classifica finale dell'Ajax superata in extremis dal PSV

Farioli applaude tutti e il pubblico ricambia. È un momento durissimo e l'allenatore di certo non cancella le lacrime sul suo viso. Si mette la maglia davanti agli occhi a un certo punto ma l'emozione per quanto accaduto coinvolge inevitabilmente anche il pubblico presente. La classifica finale è PSV 79 punti e Ajax 78. Un finale a dir poco a sorpresa fino a un mese fa quando tutti ormai aspettavano solo di vedere i Lancieri festeggiare il titolo e uno dei primi successi in carriera di Francesco Farioli apprezzatissimo da tanti top club italiani e all'estero.