Jairo viene colpito in faccia dalla rovesciata di Majrashi e perde i sensi, lacrime e panico in campo

Momenti di apprensione nella massima competizione calcistica asiatica. In occasione della partita tra Al Ahli e Johor un calciatore della formazione malese ha rimediato un gravissimo infortunio. Il brasiliano Jairo da Silva è stato colpito in pieno volto da un calcione di un avversario che stava tentando una rovesciata e non si è accorto del suo arrivo. A quanto pare l'attaccante della squadra malese ha perso anche conoscenza in campo, costringendo i sanitari ad un intervento d'emergenza.

Majrashi tenta la rovesciata e colpisce in faccia Jairo

D'altronde la botta è stata impressionante. Durante un'azione concitata un pallone vagante è finito nella disponibilità di Ali Majrashi, terzino della formazione di Jeddah, che ha provato l'intervento acrobatico per allontanare il pallone. Rovesciata perfetta, ma dall'esito molto sfortunato. Il giocatore della formazione di casa non si è reso conto dell'arrivo alle sue spalle di Jairo che tentava di colpire la sfera di testa. Testa che invece è stata centrata in pieno dalla tibia del difensore. Un impatto devastante, con l'attaccante che è rimasto sul terreno di gioco dolorante.

L'attaccante brasiliano perde i sensi in campo

I giocatori del Johr hanno iniziato a lamentarsi platealmente con l'arbitro, prima di accorgersi delle gravi condizioni del loro compagno che a quanto pare è anche svenuto. Subito i sanitari hanno cercato di evitare guai peggiori, impedendo che il brasiliano soffocasse con la propria lingua. Momenti concitati con disperazione da parte degli uomini in campo. Basti pensare che uno dei calciatori della formazione malese ha iniziato a correre per recuperare la barella, rifilando un calcione ad un ambulanziere che gl'impediva il passaggio.

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Volto coperto per il calciatore infortunato

Ali Majrashi dopo aver accentuato gli effetti di un contatto con un avversario ha incassato un cartellino rosso dall'arbitro. Quando si è reso conto delle condizioni di Jairo da Silva ha iniziato a piangere in campo, spaventato per quanto accaduto. Dopo 5′ il giocatore del Johor, che ha ripreso conoscenza, è stato portato fuori dal campo con l'ossigeno in barella e con il volto coperto. Al momento non sono state fornite novità sulle sue condizioni, con il match che è comunque proseguito. La speranza è che non si tratti di nulla di eccessivamente grave.