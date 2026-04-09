Cosmi infuriato si sfoga per il post Salernitana-Benevento: “Mia moglie piangeva al telefono”

Serse Cosmi si scaglia contro chi pensava non si fosse presentato in sala stampa per via della sconfitta della sua Salernitana contro il Benevento. E invece la verità è un’altra: “Mia piangeva al telefono perché mia figlia era entrata in sala operatoria”.

La Salernitana sta chiudendo la sua prima stagione in Serie C dopo la retrocessione dello scorso anno dalla serie cadetta non nel migliore dei modi. L'avvicendamento tecnico in panchina con l'esonero di Giuseppe Raffaele e l'arrivo di Serse Cosmi ha avuto come risvolto qualche risultato positivo ma la situazione di classifica non sorride ai granata. L'ultimo ko interno contro il Benevento che ha così potuto festeggiare la matematica promozione in Serie B, ha fatto scivolare la Salernitana al quinto posto. Ci saranno da disputare i playoff e per l'occasione va ritrovato spirito e gruppo. Ma al termine della sfida dell'Arechi contro i sanniti a tenere banco è stata l'assenza di Cosmi in sala stampa.

Davanti alle telecamere infatti a sorpresa si era presentato Giuseppe Scurto, il suo secondo. Tante le ricostruzioni fatte sull'assenza di Cosmi che però era dovuto andare via solo per un motivo: la nascita della nipotina Blue. Ma non è tutto. La situazione a un certo punto è sembrata complicarsi come da stessa ammissione dello stesso Cosmi che oggi in sala stampa si è sfogato spiegando cose fosse successo scagliandosi contro chi ha pensato a una sua "fuga" dai giornalisti dopo il ko: "Ho letto che qualcuno mi ha detto che non avevo le pa**e per giustificare questa prestazione vergognosa, ma io invece ho due palle così".

Cosmi sulla panchina della Salernitana.

Cosmi spiega tutto: "Sono costretto a puntualizzare, sembrava tutto così logico – ha detto -. Credo che ciascuno abbia sorelle, figlie, mogli, madri. Se la società dice che per motivi personali io devo andare via, nessuno conoscendomi avrebbe dovuto avere dubbi e invece alcuni non si sono comportati in maniera corretta e non mi riferisco ai social". Cosmi sottolinea quanto accaduto al triplice fischio: "Mi dispiace perché non potevo venire qui a dire che finita la partita ho parlato con mia moglie che piangeva al telefono perché mia figlia era entrata in sala operatoria per complicazioni e che la bambina aveva qualche problema problemi che grazie a Dio si sono risolti – spiega -. È nata mentre uscivo dallo stadio".

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E poi aggiunge ancora: "Mi dispiace perché voi vi trovate di fronte una persona che può e deve essere discussa sotto tutti i punti di vista, ma su altre cose non ci sto ma non oggi, da sempre – sottolinea Cosmi -. Ognuno di voi ha una propria vita che ha un valore. Capisco che la contemporaneità della sconfitta della Salernitana col Benevento può aver alimentato qualche dubbio, ma io quando perdo in sala stampa vado sempre. La faccio ce la metto da quando ho iniziato questo mestiere".

Cosmi si scaglia contro chi ha pensato volesse sottrarsi ai giornalisti

Cosmi è una furia e dopo quanto accaduto non ci sta a far passare un messaggio sbagliato: "Ho letto che qualcuno mi ha detto che non avevo le pa**e per giustificare questa prestazione vergognosa, ma io invece ho due pa** così – aggiunge ancora -. Io non ho paura di nessuna conferenza stampa, posso spiegare ma state tranquilli che non mi spaventa nessuno, è un capitolo chiuso spero. Però sulla persona vi dico, speravo che aveste capito di trovarvi di fronte un uomo che vi ha rispettato".