Walker non potrà debuttare subito con il Milan in Serie A: perché salterà la prossima partita Perché Walker salterà le partite contro Parma e Dinamo Zagabria: manca della documentazione necessaria per il trasferimento, l’esordio potrebbe avvenire nel derby contro l’Inter. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

I tifosi che si aspettano di vedere in campo Kyle Walker già contro il Parma resteranno molto delusi. Nonostante l'infortunio rimediato da Emerson Royal il Milan non potrà già contare sul nuovo acquisto che proprio in queste ore è arrivato in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto: prima di vederlo in azione bisognerà attendere alcuni giorni e Sergio Conceiçao dovrà pazientare ancora prima di mandare in campo il suo nuovo rinforzo. Ci sono delle pratiche burocratiche che richiedono ancora alcuni giorni per essere risolte e per dare ufficialmente luce verde alla sua avventura in Italia.

Probabilmente l'inglese farà il suo debutto in rossonero direttamente a febbraio, forse già il 2 in occasione del derby contro l'Inter. Una data sicuramente impegnativa, soprattutto perché sarà la sua prima volta a San Siro in un clima che non mette a proprio agio i debuttanti. Ma a causa delle normative introdotte dopo la Brexit il terzino non potrà anticipare sua prima apparizione perché manca ancora un documento essenziale.

Perché Walker non può debuttare subito con il Milan

L'infortunio di Emerson Royal gli avrebbe spalancato le porte, eppure Walker sarà solo un semplice spettatore nella partita contro il Parma. Dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea sono state varate alcune normative che richiedono qualche passaggio in più prima di poter lavorare in Italia: l'inglese è di fatti un extracomunitario e, siccome dovrà restare a Milano oltre i 90 giorni consentiti, dovrà ottenere un permesso di lavoro. Non è un procedimento immediato e gli servirà ancora qualche giorno per ottenere questo documento che non arriverà sicuramente in tempo per consentirgli di giocare già dalla prossima partita, in programma domenica alle 12:30.

Domani svolgerà il suo primo allenamento a Milanello per prendere confidenza con i compagni e con il mister Conceiçao, ma poi non potrà essere convocato. Walker non ha la documentazione necessaria e neanche il permesso di soggiorno, quindi per il suo debutto ufficiale bisognerà attendere l'inizio di febbraio: non è ancora chiaro se tornerà per qualche giorno in Inghilterra, approfittando del weekend, oppure se sarà presente allo stadio per assistere alla partita della sua nuova squadra.

Il terzino poi salterà anche la partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria, dato che il Milan non può cambiare la lista Uefa prima della fine della fase campionato della competizione. Dunque il debutto ufficiale in maglia rossonera potrà avvenire il prossimo 2 febbraio, in occasione del derby di Milano contro l'Inter in una partita suggestiva che segnerà anche l'inizio dell'avventura italiana di Walker.