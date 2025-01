Cosa si è fatto Emerson Royal e perché il Milan non può più venderlo: stop di almeno due mesi

video suggerito

La situazione di Emerson Royal diventa complicatissima dopo l'infortuno subito durante la partita di Champions League contro il Girona. Il terzino è uscito dal campo dopo appena quattro minuti di gioco in seguito a un contrasto con Bryan Gil e tra i tifosi è scoppiata subito la polemica: il brasiliano era stato messo sul mercato dai rossoneri ed era a un passo dall'addio, ma adesso con il problema fisico la sua cessione rischia di saltare. Non è una notizia positiva per il club che sperava di poterlo piazzare per fare cassa e liberare uno slot in vista dei nuovi arrivi che il mercato di gennaio riserverà, come ad esempio quello di Walker che oggi è arrivato in città per firmare il contratto.

Salta il trasferimento di Emerson Royal

Gli esami strumentali hanno riportato una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro, un infortunio insidioso che richiederà diverso tempo prima di essere smaltito. È una tegola pesantissima per il Milan non per quanto riguarda il campo, ma relativamente al mercato: Emerson Royal infatti era a un passo dal trasferimento al Galatasaray, meta alla quale aveva aperto negli ultimi giorni. I rossoneri avevano già trovato l'accordo con i turchi (oggi avrebbero dovuto chiudere tutto) ma tutto è destinato a crollare dopo il suo problema fisico, dato che dovrà restare ai box per almeno due mesi.

Contro il Girona è uscito dal campo dopo appena 4′, una delle sostituzioni più veloci di sempre in Champions League e tra i tifosi è subito montata la polemica. In tanti non si spiegano perché Conceiçao lo abbia messo in campo nonostante fosse a un passo dall'addio, con il rischio di infortunio proprio come è successo: si è verificato lo scenario che nessuno si augurava e adesso la sua cessione è praticamente saltata, bloccando il mercato del Milan.

Quando tornerà a giocare

Emerson Royal quindi resterà al Milan anche per la seconda parte della stagione e la sua cessione è destinata a slittare alla prossima estate, magari a titolo definitivo. Ma al momento dovrà affrontare la riabilitazione per riprendersi dal brutto problema al polpaccio: in questi casi si parla di almeno 8 settimane di stop, ma il tempo trascorso ai box potrebbe allungarsi ulteriormente se gli esami non dovessero rassicurare lo staff medico rossonero.