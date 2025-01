Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve, accordo con il Chelsea per Veiga. Adeyemi si avvicina al Napoli

Il post Kvara al Napoli potrebbe essere Adeyemi: l'esterno del Borussia Dortmund ha aperto alla cessione, in un periodo in cui nel club si respira aria di incertezza per il futuro dopo l'esonero dell'allenatore Sahin. Il calciatore ha aperto alla cessione e gradisce la destinazione, ma bisognerà ancora trovare l'accordo economico con il club tedesco. Questo rappresenta un passo indietro nella trattativa con il Manchester United per Garnacho che resta momentaneamente in disparte: gli inglesi vogliono almeno 55 milioni di euro di base fissa più bonus, una cifra che gli azzurri non hanno ancora raggiunto (c'è distanza di 5 milioni), per questo prende sempre più quota il tedesco come alternativa.