Volpato convocato in Under 21: dopo il gran rifiuto all’Australia inizia la scalata azzurra A pochi giorni dal gran rifiuto di partecipare ai Mondiali in Qatar con la maglia dell’Australia, Cristian Volpato è stato chiamato per la prima volta in Under 21: primo fondamentale passo per arrivare da Roberto Mancini.

A cura di Alessio Pediglieri

Rifiutare un Mondiale non è da tutti, soprattutto se si tratta della prima convocazione e se si ha solamente 18 anni appena compiuti. Eppure Cristian Volpato non sembra avere avuto alcuna esitazione di fronte alla chiamata del ct Graham Arnold che lo aveva inserito nella lista dei 26 giocatori da portare in Qatar con la nazionale australiana. L'obiettivo, del giovane talento con il doppio passaporto è quello di concentrarsi in primo luogo con la Roma ma, soprattutto, puntare ad un'altra maglia della Nazionale, quella azzurra.

Roberto Mancini non lo ha convocato per le due amichevoli che l'Italia giocherà contro Albania e Austria nei prossimi giorni, subito dopo la pausa del campionato in vista dei Mondiali invernali. Dove non ci saremo, costretti ad affrontare impegni di terz'ordine mentre tutta l'attenzione sarà rivolta alle 32 Nazionali che si apprestano a volare in Arabia. Colpa di quella maledetta sera di Palermo contro la Macedonia che ci ha condannati alla seconda esclusione di fila e che Mancini sta provando a farla digerire rinverdendo la lista dei convocati, allargandola ai giovani e alle future promesse.

Tra queste ci potrebbe essere anche Cristian Volpato, ma non ora. Ora le novità sono altre, da Fagioli a Miretti e Pafundi. Eppure per il classe 2003 che ha recentemente rispedito al mittente la convocazione australiana per il Qatar, è arrivata una notizia importante e che ha un profondo valore proprio in chiave nazionale maggiore. Cristian Volpato è stato inserito tra i convocati dell'Under21 di Nicolato per il prossimo impegno amichevole, in programma il prossimo 19 novembre ad Ancona contro i pari età della Germania.

Una prima volta per il giovane attaccante che fino ad oggi aveva vestito le maglie dell'Under19 e poi dell'Under20 con cui si era cimentato in totale per 7 volte trovando la via del gol in 3 occasioni. L'ennesima conferma che la sua scelta di salutare i Socceroos a favore del favola azzurra stia davvero prendendo piede, anche grazie all'ottimo impatto avuto in stagione tra le file della Roma di Josè Mourinho che sta credendo moltissimo nel ragazzino nato a Camperdown dall'altra parte del mondo e ‘sponsorizzato' da Francesco Totti: 6 presenze e un gol tra campionato ed Europa League fin qui, in attesa di giocarsi il tutto per tutto nella seconda parte di stagione. Che inizierà a conclusione dei Mondiali in Qatar, che ha rifiutato per coltivare il sogno più ambizioso, una scalata in cui ha compiuto il primo passo ufficiale.

I convocati Under21 di Nicolato per l'amichevole con la Germania

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone);

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giacomo Quagliata (Cremonese), Matteo Ruggeri (Atalanta), Mattia Viti (Empoli);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Salvatore Esposito (Spal), Filippo Ranocchia (Monza), Nicolò Rovella (Monza), Franco Tongya (Odense);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Lorenzo Lucca (Ajax), Pietro Pellegri (Torino), Emanuel Vignato (Bologna), Cristian Volpato (Roma).