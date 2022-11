Convocati dell’Italia per amichevoli con Albania e Austria: ci sono Fagioli e Miretti, torna Zaniolo L’elenco dei convocati del Ct Mancini in vista delle due gare amichevoli che l’Italia giocherà contro Albania e Austria il 16 e il 20 novembre. Ci sono tre esordienti assoluti: gli juventini Fagioli e Miretti e il 16enne dell’Udinese Pafundi. Tornano Chiesa e Zaniolo.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Ct dell'Italia Roberto Mancini ha diramato l'elenco dei convocati per le due amichevoli che gli azzurri giocheranno contro Albania e Austria il 16 e il 20 novembre. Prima chiamata per i due juventini Nicolò Fagioli e Fabio Miretti e per il gioiello dell'Udinese Simone Pafundi. Torna dopo l'esclusione disciplinare il romanista Nicolò Zaniolo, così come dopo il lungo infortunio il bianconero Federico Chiesa.

Sono due test dal sapore un po' amaro quelli che la Nazionale giocherà a Tirana e Vienna la prossima settimana, visto che poi inizieranno i Mondiali dai quali siamo stati dolorosamente esclusi e che saremo costretti a vedere in televisione. E dunque, invece della lista dei 26 che avremmo sperato ci rappresentasse in Qatar, Mancini ha comunicato un elenco di 31 giocatori in cui senatori come Bonucci e Verratti si accompagnano agli uomini cui toccherà qualificarci per i prossimi Mondiali del 2026 che si giocheranno in Stati Uniti, Messico e Canada. Alcuni sono giovanissimi, come Scalvini, Fagioli, Miretti, Gnonto e Pafundi, quest'ultimo addirittura del 2006.

Evidente la volontà del Ct azzurro di non perdere tempo nella rifondazione, in vista di un 2023 che sarà per l'Italia pieno di impegni. A marzo cominceranno le qualificazioni agli Europei del 2024, mentre a giugno saremo in campo nella Final Four di Nations League in Olanda per contendere il trofeo ai padroni di casa, alla Croazia e alla Spagna. Nel frattempo ci toccherà mestamente scegliere una squadra per cui fare il tifo in Qatar…

L’elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli)

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Sassuolo), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Nicolò Zaniolo (Roma).