Vlahovic accorcia i tempi per il rientro in campo dopo l’infortunio: ha una data cerchiata in rosso

Il decorso post-operatorio di Vlahovic sta procedendo bene e l’attaccante sta bruciando tutte le tappe per il rientro in campo che potrebbe avvenire molto prima del previsto.

Dusan Vlahovic potrebbe tornare in campo molto prima del previsto per dare una mano alla Juventus e rinforzare l'attacco della Juventus. Il recupero dall'infortunio sta procedendo nel verso giusto e l'attaccante sta bruciando le tappe per poter rientrare con anticipo rispetto alla tabella di marcia: lo stop dopo l'intervento chirurgico di riparazione dell'avulsione tendinea dell'adduttore sinistro si sarebbe dovuto aggirare attorno ai tre mesi ma a questo punto il nuovo rientro in gruppo è fissato per la metà del mese di febbraio e non più a marzo inoltrato, giusto in tempo per una partita importantissima.

Secondo quanto riportato da Tuttosport il fisico del giocatore sta reagendo molto bene alla riabilitazione, il decorso post-operatorio procede veloce senza intoppi e lo staff medico bianconero ha ottime sensazioni per quanto riguarda il suo recupero. Potrebbe accorciare i tempi di circa 3 settimane rispetto alla data prevista all'inizio, cambiando anche i piani di mercato della Juve che con il suo rientro potrebbe far a meno di acquistare un nuovo attaccante nel mercato di gennaio.

Vlahovic è stato operato e sta recuperando velocemente dall’infortunio

Quando potrebbe tornare Vlahovic con la Juve

A fine novembre l'attaccante ha subito un brutto stop durante la partita contro il Cagliari che aveva spezzato in due una stagione che era riuscito a raddrizzare grazie ai suoi gol. L'infortunio era molto serio, tanto che è servito un intervento chirurgico per aiutarlo nel recupero, ma Vlahovic sta procedendo con grande fiducia verso un recupero che potrebbe accorciarsi di molto: inizialmente i medici avevano previsto almeno 3 mesi di pausa prima di poter tornare in campo, ma l'attaccante sta bruciando le tappe e ha messo nel mirino un obiettivo concreto.

Secondo gli ultimi accertamenti potrebbe tornare a disposizione di Spalletti con circa tre settimane di anticipo rispetto a quanto pronosticato, ossia per Inter-Juventus in programma il prossimo 15 febbraio. Poco più di un mese per averlo in squadra, una notizia bellissima per la Juventus se confermata: anche l'allenatore è stato avvertito dell'ottimo decorso di Vlahovic che è in forma e si sta rimettendo prima del previsto senza troppi problemi. Non verrà rischiato, ma recuperarlo già a febbraio potrebbe permettere ai bianconeri di risparmiare sul mercato perché non ci sarebbe grande esigenza di un nuovo attaccante.