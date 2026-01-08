Vlahovic accorcia i tempi per il rientro in campo dopo l’infortunio: ha una data cerchiata in rosso
Dusan Vlahovic potrebbe tornare in campo molto prima del previsto per dare una mano alla Juventus e rinforzare l'attacco della Juventus. Il recupero dall'infortunio sta procedendo nel verso giusto e l'attaccante sta bruciando le tappe per poter rientrare con anticipo rispetto alla tabella di marcia: lo stop dopo l'intervento chirurgico di riparazione dell'avulsione tendinea dell'adduttore sinistro si sarebbe dovuto aggirare attorno ai tre mesi ma a questo punto il nuovo rientro in gruppo è fissato per la metà del mese di febbraio e non più a marzo inoltrato, giusto in tempo per una partita importantissima.
Secondo quanto riportato da Tuttosport il fisico del giocatore sta reagendo molto bene alla riabilitazione, il decorso post-operatorio procede veloce senza intoppi e lo staff medico bianconero ha ottime sensazioni per quanto riguarda il suo recupero. Potrebbe accorciare i tempi di circa 3 settimane rispetto alla data prevista all'inizio, cambiando anche i piani di mercato della Juve che con il suo rientro potrebbe far a meno di acquistare un nuovo attaccante nel mercato di gennaio.
Quando potrebbe tornare Vlahovic con la Juve
A fine novembre l'attaccante ha subito un brutto stop durante la partita contro il Cagliari che aveva spezzato in due una stagione che era riuscito a raddrizzare grazie ai suoi gol. L'infortunio era molto serio, tanto che è servito un intervento chirurgico per aiutarlo nel recupero, ma Vlahovic sta procedendo con grande fiducia verso un recupero che potrebbe accorciarsi di molto: inizialmente i medici avevano previsto almeno 3 mesi di pausa prima di poter tornare in campo, ma l'attaccante sta bruciando le tappe e ha messo nel mirino un obiettivo concreto.
Secondo gli ultimi accertamenti potrebbe tornare a disposizione di Spalletti con circa tre settimane di anticipo rispetto a quanto pronosticato, ossia per Inter-Juventus in programma il prossimo 15 febbraio. Poco più di un mese per averlo in squadra, una notizia bellissima per la Juventus se confermata: anche l'allenatore è stato avvertito dell'ottimo decorso di Vlahovic che è in forma e si sta rimettendo prima del previsto senza troppi problemi. Non verrà rischiato, ma recuperarlo già a febbraio potrebbe permettere ai bianconeri di risparmiare sul mercato perché non ci sarebbe grande esigenza di un nuovo attaccante.