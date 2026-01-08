Serie A
video suggerito
video suggerito

Vlahovic accorcia i tempi per il rientro in campo dopo l’infortunio: ha una data cerchiata in rosso

Il decorso post-operatorio di Vlahovic sta procedendo bene e l’attaccante sta bruciando tutte le tappe per il rientro in campo che potrebbe avvenire molto prima del previsto.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dusan Vlahovic potrebbe tornare in campo molto prima del previsto per dare una mano alla Juventus e rinforzare l'attacco della Juventus. Il recupero dall'infortunio sta procedendo nel verso giusto e l'attaccante sta bruciando le tappe per poter rientrare con anticipo rispetto alla tabella di marcia: lo stop dopo l'intervento chirurgico di riparazione dell'avulsione tendinea dell'adduttore sinistro si sarebbe dovuto aggirare attorno ai tre mesi ma a questo punto il nuovo rientro in gruppo è fissato per la metà del mese di febbraio e non più a marzo inoltrato, giusto in tempo per una partita importantissima.

Secondo quanto riportato da Tuttosport il fisico del giocatore sta reagendo molto bene alla riabilitazione, il decorso post-operatorio procede veloce senza intoppi e lo staff medico bianconero ha ottime sensazioni per quanto riguarda il suo recupero. Potrebbe accorciare i tempi di circa 3 settimane rispetto alla data prevista all'inizio, cambiando anche i piani di mercato della Juve che con il suo rientro potrebbe far a meno di acquistare un nuovo attaccante nel mercato di gennaio.

Vlahovic è stato operato e sta recuperando velocemente dall’infortunio
Vlahovic è stato operato e sta recuperando velocemente dall’infortunio

Quando potrebbe tornare Vlahovic con la Juve

A fine novembre l'attaccante ha subito un brutto stop durante la partita contro il Cagliari che aveva spezzato in due una stagione che era riuscito a raddrizzare grazie ai suoi gol. L'infortunio era molto serio, tanto che è servito un intervento chirurgico per aiutarlo nel recupero, ma Vlahovic sta procedendo con grande fiducia verso un recupero che potrebbe accorciarsi di molto: inizialmente i medici avevano previsto almeno 3 mesi di pausa prima di poter tornare in campo, ma l'attaccante sta bruciando le tappe e ha messo nel mirino un obiettivo concreto.

Leggi anche
Federico Bernardeschi, l'infortunio alla clavicola è serio: stop lungo e tempi di recupero

Secondo gli ultimi accertamenti potrebbe tornare a disposizione di Spalletti con circa tre settimane di anticipo rispetto a quanto pronosticato, ossia per Inter-Juventus in programma il prossimo 15 febbraio. Poco più di un mese per averlo in squadra, una notizia bellissima per la Juventus se confermata: anche l'allenatore è stato avvertito dell'ottimo decorso di Vlahovic che è in forma e si sta rimettendo prima del previsto senza troppi problemi. Non verrà rischiato, ma recuperarlo già a febbraio potrebbe permettere ai bianconeri di risparmiare sul mercato perché non ci sarebbe grande esigenza di un nuovo attaccante.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Juventus
Serie A
0 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
Come sarebbe la classifica della Serie A oggi senza errori arbitrali: cambia il 1° posto
Adani duro: "Voi dimenticate cosa c'è dopo il calcio. Gli arbitri faticano a fare colazione al bar"
Hojlund polemico, pubblica il video del gol annullato contro il Verona: "Non l'ho neanche toccata"
Il rigore su Buongiorno in Napoli-Verona: dubbi sull'applicazione del regolamento
Pongracic tira la maglia di Gila in area in Lazio-Fiorentina: per l'arbitro Sozza e il VAR non è rigore
Sozza braccato dai giocatori della Lazio, dialogo acceso nel tunnel: "Oh, fermatevi. È imbarazzante"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views