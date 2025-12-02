Vlahovic rischia la stessa operazione di De Bruyne dopo l’infortunio: tempi di recupero lunghissimi

L'ottimo campionato di Dusan Vlahovic subisce una pausa forzata dopo l'infortunio rimediato contro il Cagliari. Il serbo era uscito dal campo in lacrime durante l'ultima partita e l'esito degli esami gli ha dato il verdetto peggiore: lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo di sinistra, un problema non di poco conto che potrebbe richiedere anche un'operazione chirurgica per essere superato. Tra oggi e domani l'attaccante, sostenuto dai medici che lo seguono, deciderà se optare per la terapia conservativa o per l'intervento che sembra l'ipotesi più quotata per ora. Secondo il Corriere dello Sport tutti gli avrebbero consigliato di passare per la sala operatoria per avere un recupero certo, seppur in tempi più lunghi. La sua storia ricorda quella di Kevin De Bruyne che un mese fa aveva subito un infortunio analogo, optando per l'operazione nonostante lo stop lunghissimo.

La decisione di Vlahovic sull'operazione

L'argomento è molto delicato e le conseguenze delle sue scelte potrebbero ripercuotersi anche sul futuro. Vlahovic avrebbe voluto optare per la terapia conservativa dopo la lezione della giunzione muscolo-tendinea, una strada che lo avrebbe riportato in campo in circa due mesi e mezzo tra riposo e terapie di riabilitazione. I medici però gli hanno proposto anche l'alternativa dell'operazione chirurgica: il suo infortunio è insidioso e rischia recidive che potrebbero allungare i tempi di recupero e influire anche sulla sua condizione fisica e sulla stabilità, pregiudicando il resto della stagione.

Vlahovic è uscito per infortunio durante la partita contro il Cagliari

Entro giovedì il serbo dovrà decidere, ma al momento l'intervento sembra essere la strada più concreta. Davanti a lui c'è l'esempio di De Bruyne che un mese fa ha deciso di farsi operare in Belgio dal celebre professor Geert Declerq per avere maggiori sicurezze di un ritorno in campo senza rischi, vista anche l'età e la storia di infortuni passati che pesano su di lui. Vlahovic è più giovane, ma l'operazione resterebbe comunque la soluzione più sicura: l'unico contro riguarda lo stop che sarà di almeno tre mesi, una mazzata sul suo campionato che stava procedendo nel verso giusto.

Vlahovic dovrà decidere se operarsi

Le similitudini con De Bruyne

La strada sembra tracciata, anche se non si sa dove e quando avverrà l'operazione. Vlahovic potrebbe optare per una clinica in Svizzera, ma si è preso qualche giorno di tempo per capire cosa fare e trovare con i medici la soluzione migliore al suo problema. Con molta probabilità dovrà attraversare la stessa trafila di De Bruyne: l'asso del Napoli alla fine di ottobre ha subito una lesione di alto grado al bicipite femorale molto simile a quella dell'attaccante e senza pensarci due volte ha subito un intervento dal professor Geert Declerq, specialista nel ridurre le lesioni muscolari.Il suo rientro è previsto a febbraio, ma per il bianconero i tempi potrebbero accorciarsi di qualche settimana.