Juve batte Cagliari con doppietta al bacio di Yildiz. Ma l’infortunio di Vlahovic preoccupa

Vittoria in rimonta dei bianconeri, che ribaltano la partita grazie alle reti del turco dopo il gol di Esposito. Come sta il serbo, uscito dal campo in lacrime: problema muscolare all’adduttore sinistro.
A cura di Maurizio De Santis
Immagine

La doppietta di Yildiz, gli occhi lucidi di Vlahovic per il dolore a causa dell'infortunio, il coraggio del Cagliari che con Palestra mette in affanno Kostic. Sono i tre aspetti che scandiscono Juventus-Cagliari e, più ancora, la vittoria che porta i bianconeri (in attesa delle partite di domani) al settimo posto, a -1 dal quarto posto che vale la Champions.

Cosa si è fatto Vlahovic. È la nota stonata che toglie un po' di brio alla vittoria in rimonta dei bianconeri. L'attaccante serbo è uscito in lacrime, con la faccia nascosta dalla maglietta e mormorando "mi sono fatto molto male" a causa del problema muscolare (all'adduttore sinistro) avvertito mentre calciava il pallone.

Yildiz superstar. Senza una punta di peso lì davanti (al suo posto è entrato David) è stato il turco a salire in cattedra ribadendo quel che tutti già sanno: può fare sempre la differenza. Tant'è che c'è il suo zampino in calce alle azioni del pareggio e del sorpasso. Prima approfitta della situazione di euforia dei sardi e, poco dopo il vantaggio di Esposito, sfrutta l'impreparazione degli avversari per mettere dentro il gol dell'1-1. Poi completa l'opera quando, alla fine della prima frazione realizza il 2-1 finalizzando una bella combinazione con Kalulu.

Immagine

Palestra spina nel fianco. È lui il calciatore del Cagliari che mette in apprensione la Juventus in diverse occasioni. A cominciare dalla prima azione sulla quale, addirittura, Kostic rischia di provocare un calcio di rigore per la difficoltà di gestire il contrasto e il dinamismo dell'avversario. Ed è sempre da una sua iniziativa che nasce il suggerimento per Esposito, autore del momentaneo vantaggio dei sardi.

Fiammate. Ci sono dall'una e dall'altra parte e nella ripresa diventeranno il filo conduttore di un match che vede Conceiçao pericoloso e volenteroso e – sempre lui – Palestra, che a tratti risulta imprendibile.

