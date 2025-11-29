Juventus-Cagliari 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: fischio d’inizio

La diretta live della partita Juventus-Cagliari per la 13a giornata di Serie A. Spalletti punta su Conceicao e Yildiz a supporto di Vlahovic, Pisacane sul tandem offensivo formato da Esposito e Borrelli. Diretta TV e in streaming su DAZN.
Palestra chiede un rigore ma il fallo è suo su Kostic
Dopo nemmeno 30 secondi Palestra prova a entrare in area da destra, Kostic lo chiude e poi prova a proteggere il pallone, con il giocatore del Cagliari che va giù e reclama il rigore. In precedenza però c'era stata una tirata di maglia da parte del calciatore rossoblù all'avversario, per cercare di prendergli il pallone.
Juventus-Cagliari in diretta, inizia la partita
Calcio d'inizio all'Allianz Stadium per la partita tra Juve e Cagliari. Via!
Come arriva il Cagliari alla partita dell'Allianz Stadium
Il Cagliari di Fabio Pisacane nel turno scorso ha dato vita ad una pirotecnica sfida contro il Genoa di Daniele De Rossi, terminata con il risultato di 3-3. Un punto che ha permesso alla formazione sarda di piazzarsi al quattordicesimo posto a quota 11 punti.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
La Juve, dopo il prezioso successo in Champions League contro il Bodo/Glimt, vuole tornare a vincere anche in campionato: la squadra di Luciano Spalletti, settima in classifica con 20 punti, è reduce dai due pareggi consecutivi maturati contro Torino e Fiorentina.
Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali scelte da Spalletti e Pisacane per Juventus-Cagliari.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Deiola, Adopo, Liteta, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.
Dove vedere A-B di Serie A in TV e streaming
La partita tra Juventus e Cagliari sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La telecronaca del match è affidata ad Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Fabio Bazzani. Il match si potrà seguire in streaming dall'app di DAZN sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.