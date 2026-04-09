Vitinha aspetta 20 minuti per regalare la maglia al giovane Trey Nyoni: un gesto da campione

Non solo qualità in campo, ma anche grande rispetto fuori: Vitinha si è preso la scena dopo la vittoria del Paris Saint-Germain contro il Liverpool con un gesto da vero campione. Al termine della sfida di Champions League, il centrocampista portoghese ha infatti deciso di restare a bordo campo ben oltre il fischio finale per mantenere una promessa fatta durante la partita.

Nel corso del match, Vitinha aveva assicurato al giovane talento dei Reds, Trey Nyoni, che gli avrebbe regalato la propria maglia. Una promessa che molti avrebbero potuto dimenticare nella frenesia del post-partita, ma non lui.

Il centrocampista portoghese è rimasto ad attendere pazientemente per circa 20 minuti, mentre i giocatori del Liverpool completavano il lavoro atletico, prima di poter finalmente incontrare il classe 2007 e scambiare la maglia.

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Potrà sembrare retorica o una esaltazione senza solide basi, ma non lo è. Si è messo lì a bordo del campo e ha aspettato che le seconde linee dei Reds completassero l'allenamento per regalare la maglia a Nyoni.

Vitinha, gesto da campione: aspetta 20 minuti per mantenere una promessa al giovane Nyoni

Un gesto semplice, ma carico di significato, che sottolinea il valore umano dello sport e il rispetto tra generazioni diverse. Un momento che ha colpito tifosi e addetti ai lavori, dimostrando come il calcio possa andare oltre il risultato.

E dire che la sua prestazione era già stata straordinaria. Vitinha ha dominato il centrocampo, gestendo i ritmi della gara con una precisione impressionante nei passaggi e risultando uno dei principali artefici del successo del PSG, che si è imposto 2-0 nell’andata. Una prova completa, arricchita da un gesto di grande classe che ne conferma lo spessore, dentro e fuori dal campo.

Il calciatore portoghese ha fatto la solita partita di qualità e quantità, dimostrandosi, ancora una volta, l'anima del PSG in mezzo al campo