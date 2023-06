Vince la Conference League e festeggia con il padre di 87 anni: il gesto di Moyes è tenerissimo Al temrine della finale di Conference League tra West Ham e Fiorentina il tecnico David Moyes ha festeggiato il successo con il padre di 87 anni, a David Moyes senior ha messo la medaglia al collo.

A cura di Alessio Morra

David Moyes è tra gli allenatori britannici senz'altro uno di quelli più sottovalutati, ha raccolto risultati di alto livello, considerato il materiale che ha avuto tra le mani, ma quando si è trovato a guidare una big non ha retto nemmeno per un anno. Ha dovuto risalire la china e lo ha fatto con grande tenacia e con il West Ham ha raggiunto il più grande traguardo della carriera vincendo a 60 anni la Conference League. Un successo che gli Hammers hanno ottenuto battendo sul filo la Fiorentina e che Moyes ha festeggiato con tutti i crismi, e ha celebrato il traguardo anche con il padre dando vita a un'immagine davvero molto bella.

Scozzese, classe 1963, una vita a lavorare duro, tanti risultati di livello, ma davvero tantissimi, fino alla promozione sul campo. Sir Alex lascia il Manchester United e lo elegge a suo erede, parte vincendo il Community Shield, ma a fine aprile viene esonerato. La sua carriera si stoppa. Gli vengono date colpe non sue, ciò che accade in seguito lo assolverà considerato che pure Mourinho è stato esonerato (dopo aver vinto tre tituli). Ha dovuto ripartire dal basso e quando nel 2020 ha detto sì al West Ham mai pensava di trovarsi dopo tre anni in una finale europea.

Una salvezza miracolosa, conquistata con un sprint incredibile, poi due qualificazioni europee consecutive. Tre risultati da incastonare, nel mezzo anche una semifinale di Europa League. Questa annata è stata basata tutta sulla Conference League. Non era un obiettivo certo, ma la chance di vincere c'era e il successo è arrivato: 14 partite vinte su 15! Contro la Fiorentina è arrivato un successo storico per gli Hammers, che non vincevano in Europa dal 1965 e in generale dal 1980.

Quando Bowen segna al 90′ Moyes perde tutto il suo aplomb e corre in campo, esulta da solo, sa che il West Ham ha vinto. Finalmente può festeggiare. La festa parte subito, foto con la medaglia e il trofeo e nel post in un video si vede lo scozzese che balla negli spogliatoi. Tutto molto bello, come avrebbe detto Bruno Pizzul (ma non ditelo ai tifosi della Fiorentina che hanno subito una beffa atroce).

Nelle tante immagini del post-gara se n'è vista una davvero bellissima. Un'immagine che non può non intenerire. Moyes a bordo campo dopo la premiazione incontra il papà, David senior, che di anni ne ha 87. I due si abbracciano. Si possono solo immaginare le parole dolci tra i due. Poi l'allenatore del West Ham si sfila la medaglia e la mette al collo del padre, che assai emozionato lo guarda e sorride. I due sorridono e scherzano, prima che papà David senior non restituisce la medaglia al figlio che avrà provato un'ulteriore meravigliosa emozione, forse, la più bella della serata.