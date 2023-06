La difesa della Fiorentina era messa correttamente a centrocampo: gli errori sul gol sono altri due Il gol subito al 90′ dalla Fiorentina non è colpa dell’atteggiamento difensivo voluto da Italiano: dall’analisi dell’azione emerge una lettura completamente diversa.

A cura di Ada Cotugno

La sconfitta della Fiorentina è arrivata nel modo più beffardo possibile: il West Ham ha approfittato della linea di difesa altissima della Viola per colpire al 90′ con il gol di Bowen, un colpo letale per Italiano che non è riuscito a tenere in Italia la Conference League.

Non sono mancate le critiche per l'atteggiamento della sua squadra, in particolare della difesa che era tutta a centrocampo. Può sembrare un errore di posizionamento dovuto a un atteggiamento molto offensivo, ma analizzando la situazione a mente fredda si scopre che gli errori sono altri.

A far luce sulla questione ci ha pensato Antonio Gagliardi, allenatore professionista Uefa A , esperto di tattica e di ‘Big Data’, docente ai corsi del Settore Tecnico a Coverciano e match analyst della Nazionale passato anche per la Juventus.

Nel suo approfondimento su DAZN ha esaminato nel dettaglio l'azione che ha portato al gol degli inglesi: "È un rinvio de portiere, è normale che la difesa salga a centrocampo. C'è un po' di sfortuna sul rimpallo perso di Amrabat. Sicuramente sulla grande giocata di Paquetá un po' più di attenzione della difesa che doveva scappare velocemente, anche Terracciano poteva stare qualche metro più in alto. Un mix di sfortuna e stanchezza al 90′".

In particolare gli errori evidenziati sono due: la difesa avrebbe dovuto agire in un altro modo, scappando subito all'indietro per non lasciare campo alla ripartenza del West Ham e Terracciando doveva essere posizionato diversamente, restando qualche metro più avanti.

Contrariamente alle sensazioni dei tifosi a caldo, che avevano sottolineato il pessimo posizionamento della linea difensiva, dall'analisi di Gagliardi emergono dettagli che smontano questa teoria e mettono in luce aspetti completamente diversi che cambiano la percezione dell'azione.

La difesa della squadra di Italiano quindi non è posizionata in modo sbagliato, ma la stanchezza per i 90′ giocati e un po' di sfortuna dei singoli hanno contribuito alla sconfitta: "Non è solo l'atteggiamento tattico della Fiorentina perché è un rinvio, quindi è normale che la difesa accompagni la squadra salendo. È chiaro che prendere due gol, uno da fallo laterale e uno al 90′ lascia rammarico perché è stata una partita di controllo, quasi il 70% del possesso palla, ma poca pericolosità rispetto alla mole di gioco".