La Fiorentina perde la Conference al 90’ con difesa a metà campo: Italiano furioso con uno dei suoi La Fiorentina ha perso la finale di Conference League subendo un gol al 90’ con la difesa mal posizionata a metà campo: Italiano non ha gradito la situazione e se l’è presa con uno dei suoi.

A cura di Vito Lamorte

Una sconfitta difficile da digerire per il modo in cui è arrivata. La Fiorentina ha perso la finale di Conference League 2022-2023 contro il West Ham subendo la rete che ha deciso la contesa al 90′ da Jarred Bowen. Una beffa davvero tremenda per la Viola.

A far aumentare il rimpianto è il modo in cui il gol degli Hammers è arrivato nei minuti finali: Paquetá ha bucato la difesa gigliata con una palla in verticale che ha tagliato come il burro la linea difensiva viola e ha messo Bowen davanti a Terracciano. L'esterno inglese non ha sbagliato e la coppa ha preso la strada di Londra.

A tenere in gioco il numero 20 del West Ham sono stati il neo entrato Igor e Biraghi alle sue spalle: il difensore brasiliano è diventato il bersaglio di una sfuriata a bordo campo da parte di Vincenzo Italiano per il suo errore e a cogliere il momento ci hanno pensato le telecamere Sky subito dopo aver staccato dall'esultanza degli inglesi.

"Scappa prima", ha detto l'allenatore della Fiorentina al suo calciatore alludendo al fatto che si trovasse davanti ad un calciatore più veloce e non potendolo tagliare fuori avrebbe solo dovuto correre velocemente all'indietro per chiudergli la strada verso la porta.

Una situazione tattica che è stata interpretata male dai difensori viola ed è costata carissima. Igor era messo male col corpo per poter scappare subito e così Bowen è filato via verso la porta.

Lo stesso Italiano dopo la sconfitta in finale di Conference League contro il West Ham si è espresso così ai microfoni di Sky sull'episodio: "Abbiamo avuto la palla gol con Mandragora e poi questa palla contesa, bisognava prenderci qualche metro di vantaggio e purtroppo non andiamo ai supplementari in cui potevamo avere dei vantaggi. Mi dispiace, penso ai ragazzi distrutti e il fatto che perdi due finali, non è una bella cosa".

Il tecnico ha proseguito: "Non mi aspettavo di perderla in questo modo. Quella palla contesa va lavorata in maniera diversa. I difensori devono prendersi un metro di vantaggio, lo sappiamo, non è una roba difficile però ti fa perdere una coppa. Mi dispiace. Entrambi i centrali devono prendere vantaggio rispetto all’avversario. A Igor ho spiegato che potevamo fare molto meglio, era solo quello, poi a fine gara le cose si possono dire in tanti modi. Perdere due finali è una sensazione che non avrei mai voluto vivere".

Dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro l'Inter è arrivata una nuova delusione per la Fiorentina, che nonostante la buona prova non è riuscita ad avere la meglio sul West Ham e ha visto sfuggire anche la Conference League.