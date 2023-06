Bowen punisce la Fiorentina al 90′: il West Ham vince 2-1, la Conference League è sua Il West Ham si aggiudica la seconda edizione della Conference League battendo per 2-1 la Fiorentina a Praga. Decide la sfida una rete di Bowen al 90′ dopo che Bonaventura aveva pareggiato il gol di Benrahma. Beffa Viola.

A cura di Vito Lamorte

Così fa male. La Fiorentina ci ha provato ma è stata punita nei minuti finali da Bowen e la Conference League se l'è portata a casa il West Ham. A Praga sono gli Hammers a vincere per 2-1 e ad aggiudicarsi la seconda edizione del nuovo trofeo UEFA: il club londinese torna a vincere in Europa dopo 58 anni, se non si conta l'Intertoto del 1999.

Alla Fortuna Arena la Viola hanno gestito il pallone e ha provato a sfondare la difesa inglese ma non è riuscita a trovare il varco giusto. La più grossa occasione per la squadra gigliata è arrivata in pieno recupero, con Kouamé che ha incornato bene un cross di Nico Gonzalez colpendo il palo e sulla ribattuta Jovic aveva insaccato alle spalle di Areola: nulla da fare perché Del Cerro Grande ha annullato la rete per fuorigioco dell'ex Real Madrid.

Brutto episodio poco dopo la mezz'ora di gioco: Biraghi è stato colpito in testa da un bicchiere lanciato dai tifosi del West Ham e si è ritrovato con il capo pieno di sangue. L’arbitro ha fermato il gioco per far intervenire lo staff medico e così il capitano ha continuato a giocare con il turbante.

All'inizio della ripresa la Viola si è presentata subito con un uomo nuovo: fuori Jovic per infortunio e dentro Arthur Cabral. Ma il secondo tempo non era partito bene per i toscani: Del Cerro Grande ha punito il tocco di mano in area di Biraghi con il calcio di rigore dopo aver rivisto al VAR l'azione. Sul dischetto si è portato Mohamed Benrahma che ha calciato di potenza spiazzando Terracciano.

La Fiorentina non ci sta, e reagisce subito. Lancio di Amrabat per Nico Gonzalez che salta di testa e manda la palla dalle parti di Giacomo Bonaventura: la mezzala viola controlla in area e infila con un diagonale Areola.

Nei minuti finali è arrivata la beffa per la Viola: Paquetà lancia Jarred Bowen, che in uscita riesce a superare Terracciano e regala la coppa agli Hammers.

Il tabellino di Fiorentina-West Ham

RETI: 62′ Benrahma, 67′ Bonaventura, 90′ Bowen.

WEST HAM (4-3-3): Aréola; Coufal, Zouma (61′ Kehrer), Aguerd, Emerson; Soucek, Rice, Paquetá; Bowen, Antonio, Benrahma (76′ Fornals). Allenatore: Moyes.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri (84′ Igor), Biraghi; Amrabat, Mandragora; Kouamé (62′ Saponara) Bonaventura, Nico; Jovic. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Carlos Del Cerro Grande (ESP).