Biraghi colpito dagli oggetti lanciati dai tifosi del West Ham perde sangue: reazione di classe Biraghi colpito in testa da un bicchiere lanciato dai tifosi del West Ham: il capitano della Fiorentina ha il capo pieno di sangue. L’arbitro ferma il gioco per l’intervento dello staff medico.

A cura di Vito Lamorte

Brutto episodio poco dopo la mezz'ora della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. I tifosi del club inglese hanno lanciato dei bicchieri in campo e hanno colpito in testa Cristiano Biraghi, che stava per battere un calcio d'angolo sotto il loro settore.

Subito è stato fermato il gioco per medicare il capitano della Viola e l'arbitro spagnolo Carlos Del Cerro Grande ha chiamato a colloquio il capitano inglese Rice, portando successivamente al delegato UEFA un accendino.

Una scena che davvero mette tristezza perché è impensabile doversi ancora confrontare con queste situazioni in occasioni di una partita di calcio. Ma tant'è.

Biraghi, a differenza di tanti altri suoi colleghi, non ha fatto scenate o altro e dopo essere stato colpito si è rivolto subito alla panchina per ricevere soccorso. Lo staff medico della Viola è intervenuto tempestivamente e dopo aver suturato la ferita ha applicato il solito turbante che si vede in situazioni del genere.

Non era la prima volta che questa sera ci rapportavamo con quella scena, perché qualche minuto prima Nico Gonzalez era rimasto a terra per uno scontro con Declan Rice e anche in quel caso i tifosi degli Hammers avevano lanciato verso di lui dei bicchieri di plastica.

L'argentino era stato bersagliato anche poco prima del fattaccio ma aveva risposto con ironia e aveva finto di bere da uno dei bicchieri che gli erano piovuti nelle vicinanze.

Poco dopo è capitato a Biraghi ma al capitano della squadra gigliata è andata decisamente peggio perché il bicchiere lo ha colpito in pieno sulla nuca e in pochi istanti il suo capo era coperto di sangue.

Una scena che davvero è difficile da commentare perché non si capisce l'esigenza di questi comportamenti e una situazione del genere in altre epoche avrebbe avuto ben altro tipo di soluzione nel post-partita. Vedremo cosa accadrà nel prosieguo del match e come si comporteranno la Commissione Disciplinare dell'UEFA e in Fiorentina nelle prossime ore.