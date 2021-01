"Gioca e non rompere". È la frase che Antonio Conte urla ad Arturo Vidal, autore del fallo commesso su Reca del Crotone in area di rigore. Il contatto non è subito chiaro per l'arbitro, Aureliano, che sceglie la on-field-review per rivedere l'azione alla moviola a bordo campo. Il direttore di gara non ha dubbi e assegna la massima punizione contro i nerazzurri. In quei minuti di tensione, è evidente il nervosismo dell'ex calciatore di Juventus, Bayern Monaco e Barcellona. E quando i calabresi siglano la rete del pareggio con Golemic (2-2, poi ribaltato da Lautaro sul 6-2) Vidal ha un gesto di stizza e borbotta ancora qualcosa.

La frase urlata da Conte a Vidal: "Sta zitto e non rompere…"

È a quel punto che il tecnico interviene e gli urla poche parole molto chiare. Un rimprovero pesante, che non sfugge alla diretta tv. La frase viene percepita in maniera distinta a causa della mancanza del pubblico e dell'eco che rimbomba all'interno dello stadio ‘meazza'. "Sta zitto… basta, gioca e non rompere", gli ripete l'allenatore che nell'intervallo lo sostituirà con Sensi. E aggiungerà che "non ha il posto assicurato", deve impegnarsi in allenamento. Una delusione per l'allenatore che lo ha voluto fortemente e da lui si sente tradito.

È il secondo rigore provocato dal cileno in stagione

Un'azione – quella che ha portato alla concessione del tiro dal dischetto – maturata nella fase cruciale della prima frazione di gioco quando l'Inter (grazie all'uno-due di Lautaro Martinez) era riuscita a ribaltare lo svantaggio iniziale per effetto della rete siglata da Zanellato. Un'azione che ha puntato i riflettori sull'ennesimo errore commesso da Vidal che, a suo detrimento, si vede penalizzato da un dato statistico poco lusinghiero: è l'unico calciatore dell'Inter che, nel corso della stagione attuale, ha commesso almeno 2 falli da rigore considerando tutte le competizioni.

Qualcosa di molto simile era accaduta anche in Champions League, in occasione della partita contro il Borussia Mönchengladbach. Anche allora, in ritardo sull'avversario, Vidal sbagliò il tempo dell'entrata più o meno dalla stessa posizione (vertice dell'area di rigore). Anche allora quel pestone venne punito dal direttore di gara dopo aver consultato il Var.