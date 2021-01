Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida Inter-Crotone vinta 6-2 dai nerazzurri. Il tecnico salentino ha approfondito i temi riguardanti la partita ma poi si è soffermato anche sui singoli. Ha analizzato l'infortunio di Lukaku augurandosi che non sia nulla di grave e poi ha parlato del momento difficile di Arturo Vidal che da quando è tornato in Italia e nello specifico è stato preso dall'Inter, non ha ancora inciso come avrebbe voluto Conte: "Deve lavorare testa bassa e pedalare" ha detto l'allenatore nerazzurro che ha sostituito il centrocampista cileno al termine del primo tempo e dopo il rigore causato dall'ex Juventus che ha portato al momentaneo pareggio del Crotone.

"Vidal ha margini di miglioramento importanti, deve sicuramente lavorare, testa bassa e pedalare, qui nessuno ha il posto assicurato e deve dimostrare di meritare di giocare e deve fare molto meglio di quello che sta facendo". Così Antonio Conte sul cileno che ha anche provocato il rigore che ha portato al pareggio del Crotone: "Troppi alti e bassi, noi non ci possiamo permettere questi alti e bassi e deve tornare ad allenarsi – ha continuato Conte – perché magari quando giochi in grandi squadre l'aspetto dell'allenamento passa in secondo piano e vai di tortello e di tacco e punta. Gli diamo tempo per adattarsi".

Il tecnico dell'Inter ha poi parlato anche di Lukaku e delle sue condizioni dopo l'infortunio: "Lukaku ha avuto un piccolo affaticamento la quadricipite – ha detto Conte – domani vedremo se è a rischio per la gara contro la Samp. Appena ha avvertito il problema l'abbiamo sostituito, ma non dovrebbe essere nulla di grave". E poi un piccolo elogio ad Hakimi, ancora in gol in Serie A: "Si è messo a disposizione perché offre anche garanzie anche in fase difensiva: quelle che io cercavo".