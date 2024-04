video suggerito

L’Inter batte in rimonta l’Udinese: quanti punti servono ora per vincere matematicamente lo Scudetto Udinese in vantaggio in modo rocambolesco a fine primo tempo grazie alla rete di Samardzic. Poi, su rigore, Calhanoglu trova l’1-1 e Frattesi il gol del vantaggio: il Milan resta a -14, la prima data utile per il 20° scudetto resta il 33° turno, quello del derby. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inter passa a Udine, grazie alla rete nei minuti di recupero grazie a Davide Frattesi. Una trasferta insidiosa che ha visto anche tremare la capolista passata in svantaggio al 40′. Poi la reazione di forza e rabbia col rigore di Calhanoglu e il raddoppio a tempo scaduto. La corsa verso il 20° scudetto continua a essere lanciata.

Il primo tempo si chiude con il brivido e la beffa per i tifosi nerazzurri quando al 40′ un innocuo diagonale rasoterra di Samardzic si trasforma in una rete imbarazzante per la migliore difesa del campionato: nessuno interviene, Sommer è sorpreso e deve raccogliere la palla in fondo al sacco.

Un gol che scuote Inzaghi e i suoi che nella ripresa riprendono il pressing e trovano il gol: prima Carlos Augusto si strozza la gioia in gola per aver segnato in off side, poi ci pensa Calhanoglu dal dischetto a mettere le cose a posto per un 1-1 più che meritato ma che resta stretto alla capolista. Così Inzaghi si inventa un nuovo assetto, scoprendosi alle ripartenze bianconere, inserendo Sanchez lasciando in campo sia Thuram che Lautaro.

La rete dell'Udinese e l'incomprensione finale tra Dumfries e Sommer

Il forcing finale parla nerazzurro: nel lunghissimo recupero di fine gara, ci pensa Frattesi a segnare il 2-1 che sancisce tre punti pesantissimi in chiave interista mentre l'Udinese resta inchiodata ai bordi della zona salvezza.

Quanti punti servono all'Inter per vincere matematicamente lo Scudetto

In virtù del successo del Milan contro il Lecce nel 31esimo turno, l'Inter non può vincere lo Scudetto dopo la 32esima giornata. La prima data utile è quella del 22 aprile, proprio al termine del Derby col Milan. Dunque, ancor prima della partita di Udine, il successo dei cugini rossoneri ha ufficializzato una statistica per cui l'Inter non vincerà lo scudetto con sei giornate di anticipo, senza fare alcun record. La prima data suggestiva è il derby del 22 aprile ma c'è anche un'altra data che i tifosi nerazzurri conoscono molto bene, il 5 maggio (contro il Sassuolo, 35a giornata) che questa volta potrebbe regalare un sorriso.

L'Inter ha 82 punti in classifica, il Milan segue a 68 (a -14) e la Juventus a 59 (a -23). Mancano 8 giornate al termine del campionato e per i nerazzurri ci sono in palio ancora 24 punti, con due scontri diretti tra le prime tre ancora da giocare ovvero Milan-Inter e Juventus-Milan. Il Milan primo inseguitore può raggiungere ancora quota 89 ma l’Inter, conquistando solo 8 punti arriverebbe comunque a 90.

Dunque, se l'Inter vincesse la prossima partita e battesse anche i rossoneri, sarebbe campione d'Italia ma solo alla 33a giornata, quella del derby e questo a prescindere dal risultato del Milan al 32° turno. A quel punto, infatti, la squadra di Inzaghi andrebbe almeno a +17 su quella di Pioli a 5 giornate dalla fine.