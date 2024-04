video suggerito

L’imbarazzante gol di Samardzic all’Inter: la palla passa tra sette nerazzurri, nessuno interviene Incredibile vantaggio dell’Udinese poco prima dell’intervallo di metà gara: un tiro innocuo di Samardzic si trasforma in una beffarda rete per l’Inter. Sette giocatori nerazzurri restano a guardare in area di rigore, ingannando anche Sommer che si aspettava l’intervento di un compagno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incredibile al Bluenergy Stadium dove si sta giocando l'ultima partita valida per il 31° turno di Serie A, Udinese-Inter con i padroni di casa che si sono portati improvvisamente in vantaggio poco prima dell'intervallo. Il gol è stato segnato da Samardzic ma ciò che ha stupito è la sua dinamica: la palla, tutt'altro che irresistibile, ha attraversato lentamente l'intera area di rigore dal vertice destro al palo più lontano della porta difesa da Sommer. Ben sette giocatori nerazzurri erano sulla traiettoria ma nessuno è intervenuto, beffando il proprio portiere che è rimasto totalmente stupefatto a guardare il pallone rotolare oltre la linea di porta.

L'Inter di Simone Inzaghi domina in campo nel primo tempo con una partita giocata con il grande piglio di chi sa che un eventuale successo avvicina ancora di più all'appuntamento con lo scudetto. L'Udinese trascorre 40 minuti di pura difficoltà, con tutti gli uomini di Cioffi arroccati nella propria metà campo, a difesa del pareggio. Nerazzurri a tratti trascinanti con Okoye spesso costretto agli straordinari per evitare di capitolare di fronte alla pressione interista. Occasioni a manciate, possesso di palla quasi assoluto (oltre il 70%), 11 tiri effettuati e nessuno subito. Fino al 40′ appunto quando l'unica palla rivolta verso la porta di Sommer si trasforma nel beffardo vantaggio dei padroni di casa.

La sequenza è assurda, quasi imbarazzante se si pensa che a subire il gol è stata la difesa migliore del campionato di Serie A. Quando Samardzic dal vertice destro dell'area di rigore decide di mettere un rasoterra in diagonale, tutti i difensori di Inzaghi sono in perfetta linea, schierati ognuno nella propria posizione. Con il rientrante Dimarco sono ben sette i giocatori in pochi metri davanti a Sommer ma incredibilmente nessuno interviene. Così, una palla innocua si trasforma nella più beffarda delle reti che determina lo svantaggio prima del fischio di metà partita.

Ad aggiungere sale sulla ferita dell'orgoglio ferito, è l'autore del gol del vantaggio: Lazar Samardzic il centrocampista serbo che era stato a lungo corteggiato in passato proprio dall'Inter che aveva chiuso anche il trasferimento dall'Udinese non fosse stato per il padre del giocatore che aveva fatto saltare tutto a firme già messe nero su bianco, per la richiesta di una percentuale. Dunque, l'autore del gol beffa è stato chi avrebbe potuto giocare questa partita a maglie invertite e che ha solleticato le ironie dei tifosi di tutta Italia che sperano in un altrettanto rocambolesco finale di stagione. Ovviamente beffardo nei confronti dei colori nerazzurri.