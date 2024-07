video suggerito

Nagelsmann paranoico, la Germania prende misure contro le spie: musica a palla appena passa qualcuno Il ritiro della Germania agli Europei è blindato: il Ct Nagelsmann è ossessionato dalle spie in vista del quarto di finale contro la Spagna in programma venerdì. Le misure di protezione sono davvero esagerate: quando passa qualcuno, viene subito seguito da persone che sparano musica a tutto volume con i telefonini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Germania venerdì aprirà i quarti di finale degli Europei affrontando alle 18 la Spagna a Stoccarda: un match difficilissimo contro una delle favorite per la vittoria finale. I padroni di casa sentono forte la pressione di fare bene e niente viene lasciato al caso, anche in maniera un po' eccessiva. Il Ct Nagelsmann è ossessionato dalle possibili spie sospettate di aggirarsi intorno al centro di allenamento della nazionale tedesca e per evitare l'entrata in azione di occhi o orecchie indiscreti ha fatto predisporre misure grottesche. Tra queste, la musica sparata ad alto volume appena qualche sconosciuto si trovi a passare di là: la Bild ha potuto sentire a palla il vecchio successo dei Modern Talking "Cheri Cheri Lady"…

I calciatori della Germania in allenamento a Herzogenaurach: un ritiro blindato

Il ritiro blindato della Germania in Baviera

Il ritiro della Germania si trova a Herzogenaurach, un paesino della Baviera, in un'area che si estende su 1400 metri quadrati ed è circondata dai boschi. Un luogo che attualmente vede la presenza di molti giornalisti spagnoli, ovviamente interessati a tutto quello che riguarda la squadra tedesca. Il punto è che a Herzogenaurach ci sono anche tante altre persone, alle quali le vicende e i piani tattici della nazionale teutonica interessano decisamente meno.

Ebbene, chi in questi ultimi giorni si è trovato a passare per le strade pubbliche vicino al campo di allenamento della DFB in Baviera ha vissuto situazioni surreali: i passanti vengono immediatamente seguiti da vicino da guardie di sicurezza che mettono musica ad alto volume sui loro telefonini. La Bild lo racconta con cognizione di causa, visto che è successo anche a due suoi giornalisti. Non appena i due inviati sono entrati nel percorso pedonale dell'antistante piazza, due persone li hanno subito seguiti passo dopo passo, anche nei cambi di direzione.

I passanti sospetti vengono seguiti dalla sicurezza che spara musica dai telefonini

"Pazzesco", commenta il quotidiano tedesco, che cita addirittura le canzoni nitidamente udite dai suoi giornalisti: una è la sigla della serie per bambini "Benjamin Blumchen", l'altra è "Cheri Cheri Lady" dei Modern Talking, storico gruppo pop tedesco.

Il personale di sicurezza presidia rigorosamente tutta l'area ed anche una squadra della polizia a cavallo è costantemente sulle strade pubbliche per proteggere la squadra di Nagelsmann. Se qualcuno davvero volesse passare notizie alla Spagna, dovrebbe fare una magia. Domani parola al campo: sotterfugi, spie e quant'altro lasceranno il posto alle giocate dei campioni, altro che Modern Talking…