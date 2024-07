video suggerito

Camarda mostra tutta la sua personalità: “Mi pongo degli obiettivi e ora voglio vincere gli Europei” Francesco Camarda mostra tutta la sua mentalità vincente nel corso di un’intervista a Vivo Azzurro TV. L’attaccante dell’Italia Under 19 vuole la vittoria degli Europei e carica il gruppo: “Io mi pongo degli obiettivi e faccio di tutto per raggiungerli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Francesco Camarda è indubbiamente il calciatore del momento. L'attaccante del Milan, che da questa stagione potrebbe far parte della squadra rossonera che prenderà parte al campionato di Lega Pro in Serie C, ha fatto impazzire l'Italia Under 19 di mister Bernardo Corradi segnando una doppietta contro l'Irlanda del Nord agli Europei di categoria. Il 3-0 finale porta gli Azzurri alla semifinale del torneo e soprattutto alla qualificazione ai Mondiali del 2025 in Cile. Una soddisfazione enorme per Camarda che ha già vinto gli Europei Under 17 solo poche settimane fa.

Camarda, che a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni nel giorno della sua prima partita in Serie A, è diventato il più giovane esordiente della storia del massimo campionato di calcio italiano, ora vuole mettere la ciliegina sulla torta anche con l'Under 19. L'ha spiegato in un'intervista ai canali ufficiali della Federazione: "Adesso il mio obiettivo è vincere gli Europei e penso che possiamo riuscirci perché siamo forti – ha spiegato l'attaccante scuola Milan -. Poi perché quel che verrà verrà: io mi pongo degli obiettivi e faccio di tutto per raggiungerli".

Parole e frasi che evidenziano l'enorme personalità di questo ragazzo: "Stamattina mi sono svegliato felice e consapevole di aver fatto una buona prestazione personale e soprattutto aver conquistato il primo post nel girone, la semifinale e la qualificazione al Mondiale in Cile nel 2025". Camarda ha spiegato poi la dinamica dei suoi due gol: "Il primo è frutto anche di un atteggiamento positivo, di continuare la mia corsa mentre il seconda è stata un'azione di squadra e anche un bel gol".

L'obiettivo di Camarda ora è vincere gli Europei con l'Italia Under 19

Mai avrebbe pensato che anche in Under 19 potesse subito fare la differenza: "Sono abbastanza soddisfatto di questa annata – aggiunge -. Gli Europei Under 17 sono stati una grande soddisfazione. Poi quando mister Corradi mi ha convocato ero molto felice per giocare un altro Europeo e mi sono ambientato subito col gruppo: questa nuova famiglia penso che avrà delle soddisfazioni". Camarda dunque non si pone limiti e a soli 16 anni il classe 2008 dimostra una mentalità davvero vincente. "Indossare la maglia azzurra è un grandissimo onore – conclude poi il giovane attaccante -. Mai avrei pensato di indossarla e ora sono orgoglioso di fare parte del giro della nazionale Italiana e spero di starci dentro il più tempo possibile".