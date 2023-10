Verona-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in TV e diretta streaming: l’orario della partita Il Napoli va a far visita al Verona per il primo anticipo della nona giornata della Serie A 2023-2024: si gioca sabato 21 ottobre 2023, alle ore 15:00 con diretta TV e streaming su DAZN. Garcia senza Osimhen e Anguissa schiera Simeone e Cajuste.

A cura di Vito Lamorte

La partita di Serie A tra il Napoli e l'Hellas Verona apre la 9ª giornata della Serie A 2023-2024: si gioca oggi, sabato 21 ottobre 2023, alle ore 15:00 allo stadio Bentegodi, diretta TV e streaming su Dazn. La formazione di Garcia, quinta in classifica dopo il ko contro la Fiorentina, a caccia dei tre punti contro gli scaligeri.

Verona-Napoli, probabili formazioni: con Osimhen fuori causa per infortunio, Simeone giocherà al centro del tridente formato da Politano e Kvaratskhelia. Out anche Anguissa, Cajuste parte titolare Baroni punterà su Djuric unico terminale offensivo con Lazovic e Ngonge a supporto.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Lazovic, Ngonge; Djuric. Allenatore: Marco Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera: Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia

Periodo complesso per il Napoli dopo le perplessità espresse da De Laurentiis sulla gestione Garcia e i contatti con Antonio Conte. Gli scaligeri di Marco Baroni hanno perso in casa del Frosinone per 2-1 e dopo il buon inizio sono usciti sconfitti in 4 delle ultime sei partite. Il Verona ha vinto solo una delle ultime 12 sfide contro il Napoli in Serie A (3N, 8P) con tre delle ultime cinque sfide finite in pareggio, incluso l'ultimo confronto dello scorso 15 aprile terminato 0-0.

Partita: Verona-Napoli

Dove: Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona

Quando: sabato 21 ottobre 2023

Orario: 15.00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 9ª giornata

Dove vedere Verona-Napoli in diretta TV su Sky o Dazn

L'incontro tra Verona e Napoli sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su DAZN. Per vederla in televisione basta una Smart Tv oppure utilizzando altri dispositivi come una console di gioco, TimVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca sarà di Dario Mastroianni e il commento tecnico di Alessandro Budel.

Verona-Napoli, dove vederla in live streaming

La diretta streaming di Verona-Napoli sarà disponibile su DAZN e si potrà seguire sia collegandosi alla piattaforma, sia sfruttando l'apposita app utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook).

Serie A, le probabili formazioni di Verona-Napoli

Per il Napoli difesa a 4 con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera davanti a Meret. Senza Anguissa a centrocampo ci sarà Cajuste con Lobotka e Zielinski. Simeone preferito a Raspadori nel tridente d'attacco con Kvaratskhelia e Politano.

Il Verona punta su Lazovic e Ngonge come trequartisti alle spalle di Djuric unica punta. Duda e Folorunsho nel ruolo di mediani con Faraoni e Doig sulle corsie laterali.

