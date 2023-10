Perché Conte ha rifiutato la proposta di De Laurentiis come nuovo allenatore del Napoli Le motivazioni del no a De Laurentiis non dipendono né dai soldi, né dalla bontà del progetto tecnico che gli è stato sottoposto. e ne sono delle altre. Solo il suo sì avrebbe spinto il presidente a licenziare Garcia, adesso la strada da seguire è unica.

Il no di Antonio Conte ha convinto De Laurentiis a non fare ribaltoni in panchina (per ora).

La squadra del Napoli gli piace, in rosa ci sono quei calciatori forti gli avrebbero permesso di essere competitivo. I rapporti con il presidente, Aurelio De Laurentiis, sono buoni. Ma ad Antonio Conte non è bastato per pronunciare quel fatidico sì tanto auspicato dal massimo dirigente.

Solo in questo caso avrebbe dato uno scossone definitivo alla panchina, disarcionato Rudi Garcia e avviato la rifondazione in corsa anche a costo di un importante sacrificio economico. Le ultime news in tempo reale, l'aggiornamento definitivo sui contatti tra tecnico e patron, sono legati alla storia su Instagram condivisa dallo stesso ex Tottenham.

Il concetto espresso in poche parole è chiaro, spazza via ogni interpretazione di queste ore, mette un punto fermo rispetto al rincorrersi di indiscrezioni su colloqui, incontri, ipotesi di accordo e quel "possono succedere tante cose" che aveva lasciato una porta aperta. Spiraglio che l'ex ct ha chiuso.

Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti – è la frase dell'ex di Juve e Inter -. Ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la Famiglia.

Il massimo dirigente dei partenopei ha concesso al tecnico francese 3 match per rimettere le cose a posto.

Perché Conte ha rifiutato la proposta di De Laurentiis? Le motivazioni del no non dipendono né dai soldi, né dalla bontà del progetto tecnico che gli è stato sottoposto. Nel primo caso, il club era pronto a un investimento oneroso per garantire un ingaggio molto alto: non come quello degli Spurs (17 milioni di euro) ma abbastanza ricco (8 milioni) da accontentarlo e ripagarne la professionalità. Importo che avrebbe soddisfatto Conte, già consapevole che in Italia non è possibile guadagnare certe cifre come all'estero. Nel secondo, al netto delle possibili garanzie su operazioni futuribili oggetto del piano attuale e di rilancio, la qualità del gruppo era tale da offrirgli ampio affidamento per il prosieguo dell'esperienza.

De Laurentiis ha confermato la fiducia a Garcia, ma sub iudice e a termine, vincolata ai risultati e a determinate condizioni nella gestione del gruppo.

La decisione di non sedersi di nuovo in panchina sarebbe dettata da altre ragioni, personali e umane, inderogabili anche rispetto alla tentazione fortissima di tornare all'esperienza del lavoro quotidiano, al gusto profondo e intenso della competizione. Si può leggere anche in questi termini il riferimento a quel "mi accostano a Club importanti", tra cui il Napoli che non è riuscito a smuoverlo da una convinzione: la cosa migliore per sé è restare fermo e attendere altre opportunità. Tornerà ma non adesso, non ancora.

Il no di Conte è propedeutico a un'altra questione: cosa farà ora il Napoli. De Laurentiis cercherà un'altra figura, un traghettatore al posto di Garcia? No. La linea dettata dal massimo dirigente è solo una: si va avanti con il tecnico francese che sarà sotto stretta osservazione e gli verrà concesso il beneficio di riscattarsi almeno per le prossime 3 partite in programma dopo la sosta per le nazionali. Le partite con Verona e Milan in campionato intervallate dalla sfida di Champions con l'Union Berlino che è fondamentale per rimettersi in carreggiata nel girone e non fallire la qualificazione agli ottavi di finale.

Verona, Union Berlino e Milan le partite durante le quali Garcia dovrà fare inversione di rotta e risalire.

"Dimostreremo che hai torto", era stata la replica di Garcia a un giornalista dopo il tonfo con la Fiorentina. Estendendo il concetto, dovrà farlo anche con il presidente che di fatto lo ha messo sotto tutela e se non lo ha licenziato è solo perché il nome che aveva in testa (Conte) non s'è rivelato ipotesi praticabile. De Laurentiis gli ha comunicato la fiducia, ma a termine e sub iudice, vincolata ad alcune condizioni: ha chiesto un'inversione di rotta decisa sulla gestione complessiva: più disposto ad ascoltare e dare seguito alle caratteristiche della squadra, ricompattare lo spogliatoio (il gesto clamoroso di Politano è arrivato dopo quelli di Kvara e Osimhen) e l'ambiente.