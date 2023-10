Garcia vede l’esonero, il Napoli ha contattato Conte: De Laurentiis attende il “sì” per il ribaltone Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato l’ex tecnico del Tottenham che in Italia oltre alla Juventus di recente ha vinto anche uno Scudetto con l’Inter. Il patron azzurro sarebbe in attesa di una risposta per poi procedere all’esonero di Rudi Garcia.

A cura di Fabrizio Rinelli

Rudi Garcia resta appeso a un filo dopo l'ultimo ko in campionato del Napoli contro la Fiorentina al Maradona. Una sconfitta che arriva dopo quella in Champions contro il Real Madrid, sempre in casa, e che ha fatto nuovamente fatto tornare il malumore in casa azzurra dopo timidi accenni di ripresa da parte della squadra. Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto al ribaltone in panchina e nelle ultime ore, dopo le parole espresse alla Luiss di Roma, avrebbe contattato Antonio Conte per fare di lui il nuovo allenatore del Napoli.

A rivelarlo è Sky Sport che fa luce sulla vicenda. Garcia al momento resta al suo posto solo perché il club non ha ancora chiuso per il sostituto che ritiene prioritario. Il Napoli non vuole rischiare di vivere un solo giorno senza un allenatore in panchina o che faccia svolgere alla squadra i propri allenatori. Ecco perché prima di dare il benservito al francese, De Laurentiis sarebbe in attesa di una risposta definitiva da parte del tecnico salentino. Sono ore cruciali e di riflessione che diranno molto sulla stagione del Napoli dopo la sosta.

Antonio Conte allo stadio Maradona nel 2021 quando era ancora allenatore dell’Inter.

Appare quasi scontato ormai che la direzione del Napoli sia quella di cambiare allenatore. Le alternative sono poche e l'unica degna di nota è solo quella che porta al nome di Antonio Conte. Il presidente azzurro deve ricevere un riscontro dall'ex Ct della nazionale sia da un punto di vista tecnico, progettuale, oltre al fattore economico. De Laurentiis sta dunque alzando l'asticella per il suo Napoli dopo aver capito che non c'è più tempo da perdere. Conte è l'unico che convincerebbe davvero De Laurentiis al cambio.

L'alternativa è quello di prendersi più tempo per esplorare al meglio il ventaglio di allenatori disponibili in questo momento, ma di alto profilo. Non sarà semplice, ecco perché sia il patron azzurro che la piazza in questo momento spinge e si augura che possa essere Conte a risollevare le sorti di un Napoli che di certo non vuole spegnere la magia della passata stagione. Sky fa anche sapere che non ci sarebbe stato nessun contatto con Igor Tudor, né con Walter Mazzarri per un ritorno di fiamma che sarebbe stato del tutto inaspettato.