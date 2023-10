Fiorentina da favola in casa del Napoli, vince 3-1 e vola al 4° posto: Garcia a lezione da Italiano La Fiorentina espugna il Maradona e vola al quarto posto: la Viola atte 3-1 il Napoli grazie alle reti di Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez.

A cura di Vito Lamorte

Una super Fiorentina espugna il Maradona e vola al quarto posto. La Viola batte 3-1 il Napoli a domicilio con una grande prova di squadra e si prende tre punti pesantissimi in casa dei campioni d'Italia. La squadra di Vincenzo Italiano ha disputato una gara davvero ‘importante' sia dal punto di vista tecnico che di mentalità. Terza sconfitta stagionale per i partenopei, che stasera sono parsi ancora una volta poco incisivi nella fase offensiva e poco convinti sul modo in cui dovevano sviluppare la manovra.

La Viola è partita meglio e ha trovato subito il vantaggio con Martinez Quarta che ha colpito il palo e poi Josip Brekalo ha infilato la palla sotto le gambe di Meret con un diagonale ravvicinato di sinistro. La squadra di Italiano ha occupato benissimo il campo e ha mosso meglio la palla rispetto ai campioni d'Italia, con Arthur vero protagonista in cabina di regia.

Il Napoli aveva trovato il pareggio con Osimhen dopo un batti e ribatti ma l'arbitro La Penna ha annullato per fuorigioco di Olivera, autore dell'assist, su segnalazione del guardalinee. Il Var Massimiliano Irrati ha confermato l'offside.

Brekalo esulta dopo il gol.

Tutto rimandato di qualche minuto. Retropassaggio sbagliato di Parisi, che regala palla a Osimhen: Terracciano esce e commette fallo sul centravanti nigeriano. Rigore per gli azzurri.

Victor Osimhen si va a prendere il pallone da Zielinski e torna sul dischetto: il numero 9 trasforma il calcio di rigore, tornando al gol dagli undici metri.

La Fiorentina, però, è messa meglio in campo e nella ripresa si fa notare in diverse situazioni. Dopo il palo colpito da Ikoné è arrivato il gol della vittoria: incursione di Duncan e palla che rimpallata su Olivera finisce involontariamente a Giacomo Bonaventura. L'ex centrocampista del Milan con un tocco di piatto mette la palla nell'angolino e punisce ancora Meret.

Nei minuti finali è arrivato il colpo di grazia dei gigliati con una ripartenza veloce che ha portato al gol del neoentrato Nico Gonzalez. Bonaventura ha servito Parisi, che con un comodo assist ha mandato in porta l'argentino. Game, set, match al Maradona. Esulta la Viola, Napoli in difficoltà.

Il tabellino di Napoli-Fiorentina

RETI: 7′ Brekalo, 49′ Osimhen, 63′ Bonaventura, 93′ Nico.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa (31′ Raspadori), Lobotka (77′ Gaetano), Zielinski (77′ Lindstrom); Politano (63′ Cajuste), Osimhen (77′ Simeone), Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (83′ Ranieri), Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur (83′ Infantino), Duncan (83′ Mandragora); Ikoné (89′ Comuzzo), Bonaventura, Brekalo (73′ Nico); Nzola. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Federico La Penna.