Conte al Napoli dopo Garcia, l’allenatore non chiude: “Possono succedere tante cose” Rudi Garcia è a rischio esonero, nonostante la conferma di De Laurentiis. Il presidente del Napoli continua a pensare a Conte, che non conferma e non smentisce la trattativa con i partenopei.

A cura di Alessio Morra

Il nome di Antonio Conte aleggia sulla testa di Rudi Garcia da qualche giorno. Ma nelle ultime ore l'opzione Conte per il Napoli sembra sempre più forte. L'ex c.t. è il candidato numero uno per il presidente De Laurentiis, che trovasse l'accordo in tempi brevi potrebbe anche decidere rapidamente di cambiare la guida tecnica. In questi casi in genere i diritti interessati non parlano, ma Conte presente all'evento per i 100 anni della famiglia Agnelli alla Juventus ha risposto a una domanda sul tema Napoli.

L'avvio di stagione di Rudi Garcia è stato tutt'altro che esaltante. Di parte ne ha vinte cinque su dieci, ma è già molto in ritardo in campionato. L'ultimo ko, quello con la Fiorentina, ha fatto suonare più di un campanello d'allarme. Ufficialmente il francese non rischia, il presidente gli avrebbe concesso altro tempo, ma l'idea Conte stuzzica De Laurentiis e, pare, che i primi contatti siano già iniziati.

L'ex allenatore di Chelsea e Tottenham, oltre che di Juve e Inter, martedì sera era a Torino dove ha presenziato a un evento importante. Una serata extra-lusso nella quale sono stati celebrati i 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus. Non poteva mancare Antonio Conte, che ha vinto da calciatore e allenatore. E non è mancata una domanda, di Sky, sul suo futuro. In quella domanda era sottinteso l'interesse del Napoli.

La risposta è stata standard, ma in realtà qualche lieve apertura c'è stata. Il tecnico ha detto di volversi riposare ancora un po', ma nel calcio non ci sono regole, tutto può cambiare da un momento all'altro, e, di sicuro, un allenatore come Conte troppo a lungo fuori non ci vuole stare: "Per adesso mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa, ho deciso di fermarmi con il Tottenham. Di base c'è la volontà di riposare e godermi la famiglia, poi sappiamo benissimo che possono succedere tantissime cose. Napoli? Bisogna sempre avere grande rispetto ed educazione, assolutamente".

Conte ribadisce la volontà di rimanere ancora un po' ai box, ma sa che prima e poi tornerà in panchina, con l'ipotesi Napoli che sicuramente lo stuzzica. Il cambio modulo non dovrebbe essere un enorme problema. Le parti, chissà, magari si incontreranno o si sentiranno a breve. Di sicuro le agevolazioni del Decreto Crescita per Conte scatterebbero a inizio novembre e questo è un fattore che gioca a favore di Garcia, che ha tre partite (Verona, Union Berlino e Milan) per giocarsi il futuro.