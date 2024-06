video suggerito

Varga è stato dimesso dall’ospedale dopo l’infortunio shock al volto: tornerà a casa in Ungheria Varga continuerà la riabilitazione in Ungheria: l’attaccante è stato dimesso dall’ospedale dove è stato operato e ha lasciato la Germania dopo il terribile infortunio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Barnabas Varga può finalmente tornare a casa: dopo il grande spavento durante la partita contro la Scozia, l'attaccante dell'Ungheria è stato dimesso dall'ospedale di Stoccarda dove si trovava da alcuni giorni per riprendersi dopo l'operazione al volto che ha messo fine alla sua esperienza agli Europei. A tre giorni dal terribile incidente il giocatore può tirare un sospiro di sollievo e rientrare nella sua città in Ungheria.

Varga è stato dimesso dall'ospedale

Ieri era circolata in rete la prima foto dell'ungherese dopo l'infortunio: il volto gonfio dopo l'operazione e qualche cerotto sono i primi segni evidenti dell'impatto con Angus Gunn che ha sconvolto tutti i tifosi. Durante la partita contro la Scozia l'attaccante è rimasto a terra primo di sensi, con i suoi compagni di squadra che assistevano alla scena in lacrime, ma per fortuna tutto è andato per il meglio.

Un sorriso smorzato davanti all'equipe medica e a tutto lo staff tecnico della nazionale ungherese è stato il primo segnale di ripresa, ma l'espressione sul mezzo che lo poterà di nuovo a casa è il segnale migliore per tutti. Varga è seduto accanto alla sua compagna sul van, diretto verso l'aeroporto e con la mano saluta tutti quelli che sono accorsi per accompagnarlo.

A comunicarlo è la federcalcio ungherese che sui social ha postato una foto del giocatore dando la prima buona notizia in questi giorni terribili: Varga riprenderà la riabilitazione in Ungheria, circondato dalla sua famiglia, e potrà seguire da lontano il cammino della sua nazionale qualora dovesse essere ripescata come miglior terza.

Come sta Varga dopo l'infortunio

Le immagini diffuse dalla nazionale sono incoraggianti: Varga ha ancora il volto gonfio per l'operazione e sembra affaticato, ma per fortuna è riuscito a superare l'infortunio shock che lo ha stravolto. Dopo l'impatto con il difensore scozzese ha perso i sensi e gli sono state riscontrate fratture multiple al cranio, diverse ossa piccole e grandi rotte e anche diverse lussazioni.