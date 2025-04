video suggerito

Jorge Martin lascia l'ospedale in Qatar ma non può ancora tornare a casa: "Ho ancora molto dolore" Il pilota MotoGP Jorge Martín è stato dimesso dall'ospedale in Qatar dopo l'incidente che gli ha causato uno pneumotorace e undici fratture alle costole, ma dovrà rimanere nel Paese ancora per alcuni giorni. Resta in dubbio il suo rientro in pista.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo giorni di ricovero in seguito al brutto infortunio subito durante la gara del GP del Qatar della MotoGP 2025, Jorge Martín ha annunciato sui social la sua dimissione dall’ospedale. Il pilota spagnolo, vittima di uno pneumotorace e undici costole fratturate, ha lasciato la struttura sanitaria ma non può ancora lasciare il Paese.

"Finalmente sono uscito dall'ospedale. Grazie a tutti per i messaggi e per avermi sostenuto in questo momento difficile della mia vita. Sto ancora soffrendo molto ma è tutto sotto controllo. Rimarrò in Qatar ancora per qualche giorno per precauzione, e, appena potrò, andrò a casa a riposare e stare con la mia famiglia. Spero che sia molto presto" ha scritto il campione del mondo in carica su Instagram.

Martin dovrà dunque restare a Doha finché i medici non confermeranno la completa risoluzione del problema polmonare, causato dall’accumulo d’aria nello spazio pleurico. Solo con la piena stabilizzazione della funzionalità respiratoria, i dottori potranno autorizzare il rientro in Spagna. Per il rientro in Europa, Aprilia predisporrà un volo sanitario con supporto medico a bordo, per garantire che il trasferimento avvenga in piena sicurezza. Un team specializzato monitorerà costantemente le condizioni del pilota durante il viaggio.

Non è la prima volta che Martín affronta una lunga riabilitazione: nel 2021 fu vittima di un drammatico incidente che gli causò sette fratture e un trauma cranico. All’epoca, tornò in pista più determinato di prima, fino a diventare campione del mondo tre anni dopo.

Dopo il nuovo incidente, Jorge, pubblicando le prime foto dall'ospedale, aveva scritto: "Sfida accettata. Sento piccoli ma importanti miglioramenti ogni giorno. Sarà un lungo viaggio, ma sono pronto a lottare di nuovo". Anche Marc Márquez ha voluto fargli sentire la propria vicinanza: "È una situazione che non si augura a nessuno. Gli consiglio di non prendere decisioni affrettate mentre è ancora scosso dall’infortunio".

Al momento non è possibile stabilire quando Jorge Martín tornerà in sella. Il recupero sarà lungo e richiederà tempi precisi dettati dai medici. La priorità resta ristabilirsi completamente dal terzo infortunio nel corso del 2025. Solo dopo sarà possibile parlare di ritorno in pista e di un'eventuale nuova lotta per il titolo mondiale.