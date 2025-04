video suggerito

Come sta Jorge Martin dopo lo spaventoso incidente in Qatar: le condizioni dopo gli esami in ospedale Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del pilota della MotoGP Jorge Martin dopo lo spaventoso incidente di cui è stato protagonista nella gara del GP del Qatar: il comunicato dell'Aprilia rivela sei fratture agli archi costali e uno pneumotorace in ampliamento.

A cura di Michele Mazzeo

Non arrivano buonissime notizie dall'ospedale di Losail per quel che riguarda le condizioni di Jorge Martin dopo il brutto incidente di cui è stato vittima nel corso della gara della MotoGP del GP del Qatar, la prima al rientro dopo il lungo stop per gli infortuni patiti prima dell'inizio della stagione e le conseguenti operazioni cui si è dovuto sottoporre. Gli ulteriori accertamenti fatti al General Hospital di Losail hanno infatti evidenziato diverse fratture rimediate dal pilota spagnolo dell'Aprilia nonché uno pneumotorace che renderà necessaria una sua permanenza più lunga del previsto nel nosocomio qatariota dove è stato portato dopo un primo passaggio nel centro medico del circuito che ospitava il quarto round stagionale del Motomondiale 2025.

A rivelare come sta Jorge Martin dopo esser stato inavvertitamente colpito dalla moto di Fabio Di Giannantonio nella corsa del GP del Qatar della classe regina vinta da Marc Marquez è stata la casa di Noale con una nota diramata in tarda serata che ha fornito gli ultimi aggiornamenti riguardo a quanto emerso dagli esami specifici cui si è sottoposto il campione del mondo in carica della MotoGP presso l'ospedale qatariota.

"Jorge Martin è stato sottoposto a una TAC che ha mostrato un ampliamento del pneumotorace, il che renderà necessario il posizionamento di un drenaggio in aspirazione. Il pilota dovrà rimanere in osservazione per alcuni giorni in ospedale, fino al completo riassorbimento dello pneumotorace. L'esame finale ha inoltre evidenziato la presenza di sei fratture degli archi costali posteriori di destra, dal numero uno al numero sei" recita infatti il comunicato diramato dall'Aprilia riguardo le attuali condizioni dello sfortunato pilota spagnolo che dovrà dunque restare ricoverato in ospedale fino a quando il liquido finito nel suo polmone non sarà completamente riassorbito.